ହର୍ମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ: ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ନାବିକ ନିଖୋଜ, କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲା ଭାରତ
ହର୍ମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ: ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଜୋରଦାର ଆକ୍ରମଣ, ଜଣେ ନାବିକ ନିଖୋଜ
Iran-US War: ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଫ୍ ହର୍ମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ ମଧ୍ୟରେ ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ‘GFS Galaxy’ ନାମକ ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜରେ ୧୧ ଜଣ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସ୍ୱଦେଶୀ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆକ୍ରମଣ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ଜଣେ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଓମାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସହ ମିଶି ସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ଅପରେସନର ତଦାରଖ କରୁଛି।
ଆକ୍ରମଣକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ
ଭାରତୀୟ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏକ ସରକାରୀ ବୟାନ ଜାରି କରିଛି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କହିଛି ଯେ, ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ। ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଓମାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ମିଶି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି।
ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରି ୧୦ ଜଣ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଥିବାରୁ ଭାରତ ସରକାର ଓମାନ ସରକାରଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାର୍ଗରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଏବଂ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯିବା ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ଭାରତ କହିଛି। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ବାଧାମୁକ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସାମୁଦ୍ରିକ ପରିବହନ ସେବା ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଧାନର ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଜାହାଜ ଉପରେ ଫାୟାରିଂ
ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ତିକ୍ତତା ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଇରାନର ସାମରିକ ସଂଗଠନ ‘ଇସଲାମିକ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ’ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ସେମାନେ ସାଇପ୍ରସର ପତାକା ଥିବା ଏକ କଣ୍ଟେନର ଜାହାଜ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ମାର୍ଗ ବଦଳାଇ ଅନ୍ୟ ପଥରେ ଯାଉଥିଲା। ଇରାନ ଏହାକୁ ଏକ “ଚେତାବନୀମୂଳକ ଫାୟାରିଂ” ବୋଲି କହିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସମୁଦ୍ର ପଥକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି।
ଆମେରିକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଅପରପକ୍ଷରେ, ଆମେରିକାର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କମାଣ୍ଡ ଏହି ଘଟଣାକୁ ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଇରାନର ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି। ଆମେରିକା ମୁତାବକ, ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜାହାଜର ଇଞ୍ଜିନ ରୁମ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଲାଇଫ୍ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଜାହାଜ ଛାଡ଼ି ପଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।