ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା
ଜାତିସଂଘରେ ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ବଥାନେନି ହରିଶ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସାଧାରଣ ଜାହାଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ (Strait of Hormuz) ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ହେଉଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ‘ଅଗ୍ରହଣୀୟ’ ବୋଲି କହିଛି। ଜାତିସଂଘରେ (UN) ଭାରତର ସ୍ଥାୟୀ ପ୍ରତିନିଧି ପାର୍ବଥାନେନି ହରିଶ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକ କ୍ରୁ (ଜାହାଜ କର୍ମଚାରୀ) ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ଯାତ୍ରା ବା ନୌଚାଳନା ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ କରିବାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଯୋଗାଣ ପ୍ରବାହର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଆୟୋଜିତ ଜାତିସଂଘର ଅର୍ଥନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିଷଦର ଏକ ସ୍ୱେଶାଲ୍ ବୈଠକରେ ସେ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଓମାନ ଉପକୂଳରେ ଏକ ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେବାର ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଶ୍ରୀ ହରିଶଙ୍କ ଏହି ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୋମାଲିଆରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଏହି ଜାହାଜର ସମସ୍ତ ୧୪ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଓମାନର ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ (West Asia) ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଥିବା ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଏକ ପଞ୍ଚମାଂଶ ଶକ୍ତି ବା ତେଲ ଯୋଗାଣ ଏହି ହରମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ରାସ୍ତା ଦେଇ ହୋଇଥାଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଘର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରଠାରୁ ଅତିକମରେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।