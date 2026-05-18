ୟୁଏଇ ଆଣବିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଉପରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆଟାକକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଭାରତ
ଏହି ଆକାଶମାର୍ଗୀୟ ଆକ୍ରମଣ (aerial incursion) ପାଇଁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ବରାକାହ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ (UAE) ର ବରାକାହ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର (Barakah Nuclear Power Plant) କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୋଇଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣକୁ ସୋମବାର (ମେ ୧୮) ଭାରତ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଏହାକୁ ଏକ “ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତି” ବୋଲି କହିବା ସହ ଆଞ୍ଚଳିକ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷକୁ ଆଲୋଚନା ଓ କୂଟନୀତି ପନ୍ଥାକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ଏକ ଆଧିକାରିକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ, ୟୁଏଇର ଏକମାତ୍ର ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତ “ଗଭୀର ଚିନ୍ତିତ” ଅଛି। ୟୁଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ରବିବାର (ମେ ୧୭) ଦିନ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିକଟରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣାକୁ “ବିନା କାରଣରେ ହୋଇଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ” ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯିବା ପରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, “ୟୁଏଇର ବରାକାହ ଆଣବିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଭାରତ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରୁଛି। ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆମେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭାବେ ସଂଯମତା ରକ୍ଷା କରିବା ସହ ଆଲୋଚନା ଓ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ।” ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଅବୁଧାବିର ଅଲ୍ ଧାଫ୍ରା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବରାକାହ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରର ବାହ୍ୟ ପରିସୀମାରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ତେବେ ଏଥିରେ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ବିକିରଣ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର (radiation safety levels) ଉପରେ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି କହିବା ସହ ସମସ୍ତ ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘ଏକ୍ସ’ (X) ରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ସରକାରୀ ଅପଡେଟ୍ରେ ଅବୁଧାବି ମିଡିଆ ଅଫିସ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି ଯେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସ୍ଥିତିକୁ ସଫଳତାର ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଣବିକ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଭିତର ପରିସୀମା ବାହାରେ ଲାଗିଥିବା ନିଆଁ ଯୋଗୁଁ କେହି ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରେଡିଓଲୋଜିକାଲ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିନାହିଁ ବୋଲି ଏହି ବିବୃତ୍ତିରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଆକାଶମାର୍ଗୀୟ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କୌଣସି ସଂଗଠନ ନିଜକୁ ଦାୟୀ କରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ବ୍ୟାପକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି।
ୟୁଏଇ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଇରାନ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨୮ ରୁ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପରଠାରୁ ୟୁଏଇର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ହେଉଥିବା ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ୟୁଏଇ ନିୟମିତ ଭାବେ ଇରାନକୁ ଦାୟୀ କରିଆସୁଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ସାଉଦି ଆରବ ଏବଂ କତାର ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ବରାକାହ ଆଣବିକ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ୨୦୨୦ ମସିହାରୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏଏଫ୍ପି (AFP) ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୟୁଏଇର ପ୍ରାୟ ଏକ-ଚତୁର୍ଥାଂଶ ବିଦ୍ୟୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଥାଏ।