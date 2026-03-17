କାବୁଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାକିସ୍ତାନର ତାଣ୍ଡବ, କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କଲା ଭାରତ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ଦେଲା ବଡ଼ ଚେତାବନୀ

By Jyotirmayee Das

Pakistan Airstrike: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର କାବୁଲରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ବର୍ଷିଛି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ, ଏହା ଏକ ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଏକ କାପୁରୁଷ ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା। କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଭାବରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ଭାରତ ସରକାର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଘୋଡାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଭାରତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବର୍ବର, କାପୁରୁଷ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ହିଂସା ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଛି।

ଭାରତ ସରକାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ଘଟଣାକୁ “ଅପରେସନ” ଭାବରେ ଆଖ୍ୟା ଦେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଏଡାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବତା ଏହା ଯେ, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ଉପରେ ଏହା ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ; ସାମରିକ ଅଭିଯାନ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଉଚିତ।

ଭାରତ ଜୋର ଦେଇ କହିଛି ଯେ, ଏହା କେବଳ ଏକ ପୃଥକ ଆକ୍ରମଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ। ଏହା ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ଉତ୍ତେଜନାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ । ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଉତ୍ତେଜନା ପୂର୍ବରୁ ଗଭୀର ହୋଇଛି।

ଭାରତ ଦର୍ଶାଇଛି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପବିତ୍ର ରମଜାନ ମାସରେ ଘଟିଥିଲା ​। ଏହା ଏକ ଏପରି ସମୟ ଯାହା ପାରମ୍ପାରିକ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମାନବତା ସହିତ ଜଡିତ । ଏପରି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଅଧିକ ନିନ୍ଦନୀୟ କରିଥାଏ।

ଭାରତ ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି

ଭାରତ ଏହି ଘଟଣାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନନେବାକୁ ଏବଂ ଏହି ନୃଶଂସତା ପାଇଁ ଦାୟୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ଶେଷରେ, ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଏକତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଆହତଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି।

ଭାରତ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛି ଯେ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଯଥାର୍ଥ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଘୋଡାଇବା ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରୟାସକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ।

ପାକିସ୍ତାନର ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ରାତିରେ ପାକିସ୍ତାନ କାବୁଲର ଓମିଦ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଏକ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଶହ ଶହ ରୋଗୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ହସ୍ପିଟାଲ ନିଶା ପୁନର୍ବାସ ଚିକିତ୍ସାରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲା । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏଥିରେ କେବଳ ରୋଗୀ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ସାମରିକ ଉପକରଣ ନଥିଲା।

ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛି, ଘଟଣାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ତାଲିବାନ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ କରିବ।

