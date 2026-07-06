ପାକିସ୍ତାନ ତଣ୍ଟି ଧରିଛି ଭାରତ; ଶୁଖି ଗଲାଣି ଜଳଭଣ୍ଡାର! ଉଜୁଡ଼ିଲାଣି ଚାଷ ଜମି

ପାକିସ୍ତାନ ତଣ୍ଟି ଧରିଛି ଭାରତ; ଶୁଖି ଗଲାଣି ଜଳଭଣ୍ଡାର! ଉଜୁଡ଼ିଲାଣି ଚାଷ ଜମି
୧୯୬୦ ମସିହାରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିଲା
ଲାହୋର: ସିନ୍ଧୁ ଜଳକୁ ଅଟକାଇ ଦେଇଛି ଭାରତ। ଯାହାଫଳରେ ପାକିସ୍ତାନର ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାୟତଃ ଅଧିକାଂଶ ଜଳାଶୟ ଶୁଖିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଏକପ୍ରକାର ଉଜୁଡ଼ିବାକୁ ବସିଲାଣି। ଆଗକୁ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହେବାଜ ସରିଫ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନୀ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁ ଟାଣ ଛାଡ଼ୁନି। ସେମାନେ କଥାକଥାରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଧମକ।
ଭାରତ ସିନ୍ଧୁ ପାଣି ଅଟକାଇବାରୁ ପାକିସ୍ତାନରେ ହାହାକାର ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ଗଭୀର ହେଉଛି ପାଣି ସମସ୍ୟା। ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ମରାଲା ଜଳାଶୟ ବାର୍ଷିକ ହାରାହାରି ୨୫ ମିଲିୟନ ଏକର-ଫୁଟ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଜଳାଶୟ ପାଣି ମରାଲା, ଖାନକି, କାଦିରାବାଦ, ଟ୍ରିମ୍ମୁ ଓ ପୁଞ୍ଜନାଦ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳର ୧୦ ମିଲିୟନ ଏକର ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ କରୁଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିଲା। ଗହମ, ଚାଉଳ, ଆଖୁ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫସଲ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ସ୍ଥଗିତ ପରେ ପାଣି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି। ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଚନାବ ନଦୀରେ। ପୂର୍ବରୁ ୩୪ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ୍ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ମାତ୍ର ୧୫୦୦ କ୍ୟୁସେକ ରହିଯାଇଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପାଣିର ପ୍ରବାହ ପ୍ରାୟ ୯୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ଗହମ, ଚାଉଳ ଓ ଆଖୁ ଭଳି ଫସଲ ଉପରେ ପଡୁଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ଜଳାଶୟ ନୁହେଁ, ୩ଟି ଜଳାଶୟ, ୬ଟି ବ୍ୟାରେଜ ଓ ୧୨ଟି ଅନ୍ତଃ-ନଦୀ ଲିଙ୍କ ନଦୀରେ ପାଣି ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି।
ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତିରୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କ୍ଷତି
୧୯୬୦ ମସିହାରେ ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଚୁକ୍ତି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠୁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ବଣ୍ଟନ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲା। ସେହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପାକିସ୍ତାନର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା ପାକିସ୍ତାନର ଚାଷ ଓ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆରେ ରଣନୀତିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଡ଼ି ବୋଲି ମାନାଯାଉଥିଲା।
୨୦୨୫ ମସିହା ମେ’ରେ ଭାରତ ଏହି ଚୁକ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିର ରଣନୀତିକ ପରିଣାମ ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ଡାଟା-ସେୟାରିଂ ସର୍ତ୍ତ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପଶ୍ଚିମ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ହାଇଡ୍ରୋଲୋଜିକାଲ୍ ଡାଟା ପାକିସ୍ତାନର ସିନ୍ଧୁ ଜଳ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଏହାର ପରିଣାମ ୨୦୨୫ ମସିହାର ବନ୍ୟା ଋତୁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଉପରେ ତଥ୍ୟ ନମିଳିବା କାରଣରୁ ପାକିସ୍ତାନର ବନ୍ୟା ପୂର୍ବାନୁମାନ ଓ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଉପରେ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଜୀବିକା ପାଇଁ ବିପଦ ବଢ଼ି ଗଲା।