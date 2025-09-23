ଭାରତୀୟଙ୍କ ଆମେରିକା ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ଚୁରମାର୍…. ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତାର ପକାଇଦେବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ କାମ କରୁଥିବା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। କେବଳ H-1B ଭିସାର ଅଭାବ ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତୀୟ ପରିବାର ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀ ଭିସା, ଯେପରିକି H4 (ପରିବାର ପାଇଁ), F1 (ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ), L1 (କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ), ଏବଂ L2 (ଏହି ଭିସାଧାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ), ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମନି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଭିସା ବର୍ଗରେ ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଚୀନ୍, ନେପାଳ ଏବଂ ଭିଏତନାମ ଭଳି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଲାଭବାନ ହୋଇଛନ୍ତି।
ବଢ଼ାଇଲା ଚିନ୍ତା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସ ସୁଦ୍ଧା H-1B ଭିସାଧାରୀଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା କେବଳ 46,982 H4 ଭିସା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 2023 ରେ ସେହି ସମୟରେ 71,130 ଥିଲା। ଏହା ପ୍ରାୟ 34% ର ଏକ ବଡ଼ ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଏହି ସମୟରେ, ମେକ୍ସିକୋ ଏହାର H4 ଭିସାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି, ଏବଂ ଘାନା, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଦେଖିଛି। ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭିସା ସଂଖ୍ୟା 10.7% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।
ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ F1 ଭିସାର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ। ଭାରତ ଏହି ଭିସା ପାଇଛି, ଯାହା 2023 ରେ ପ୍ରାୟ 17,800 ରୁ ହ୍ରାସ ପାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାତ୍ର 11,484 ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 35% ହ୍ରାସକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଚୀନ ପ୍ରାୟ 10% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଭିଏତନାମ 40% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏବଂ ନେପାଳ 260% ରୁ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ କେନିଆ ପରି ଆଫ୍ରିକୀୟ ଦେଶଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ତିନି ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ L1 ଭିସାରେ ପ୍ରାୟ 28% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯାହା ଆନ୍ତଃ-କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ ଅଟେ। L2 ଭିସାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ 38% ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଚୀନରେ ଯଥାକ୍ରମେ 64% ଏବଂ 43% ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ, ଭିଏତନାମ, ମାଲେସିଆ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲରେ ମଧ୍ୟ L1 ଏବଂ L2 ଭିସାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଲାଭ ହୋଇଛି।
ଭାରତ ପଛରେ ପଡ଼ିଲା
ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ, ଭାରତ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଉଛି। ନେପାଳ F1 ଭିସାରେ 262% ଏବଂ L2 ଭିସାରେ 113% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ H4 ଭିସାରେ 28% ଏବଂ F1 ଭିସାରେ 5% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟ F1 ଭିସାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଛି ଏବଂ H4 ଭିସାରେ ମଧ୍ୟ 40% ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ମିଶ୍ରିତ, ଯେଉଁଠାରେ H4 ଭିସା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଭିସା ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ H-1B ଭିସା ସଂଖ୍ୟା 37% ରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା କେବଳ କର୍ମଜୀବୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୁଯୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ନୂତନ ଯୋଜନା, ଯାହା H-1B ଭିସା ପାଇଁ $100,000 ବାର୍ଷିକ ଶୁଳ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ଭାରତୀୟ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଆଶାକୁ ଆହୁରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି।