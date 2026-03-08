ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହେଲା ଭାରତ, ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଲା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଭାରତ।

ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ହେଲା ଭାରତ। ଫାଇନାଲରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ହରାଇଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବାହିନୀ। ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ର ତାଜ ପିନ୍ଧିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଗୁଜରାଟରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତୀୟ ଟିମ୍।

ହଁ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୯୬ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇତିହାସ ରଚିଛି।

ଭାରତ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ରକ୍ଷା କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୨୫୫ ରନ୍ କରିଥିଲା, ଜବାବରେ କିୱିମାନେ କେବଳ ୧୫୯ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲେ।

"ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ…

ବସିକି ନା ଛିଡ଼ା ହୋଇକି… ଘରେ କିପରି…

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଇତିହାସ ରଚିଲା:

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ତିନିଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୦୭, ୨୦୨୪ ଏବଂ ଏବେ ୨୦୨୬ରେ ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦଳ ଲଗାତାର ଦୁଇଥର ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ନଥିଲେ। ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦେଶ ହୋଇଛି।

ଫାଇନାଲରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ:

ଭାରତ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପଡ଼ିଆରେ କିଓ୍ୱି ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଧୁମ ଛେଚିଥିଲେ। ଖାଲି ଛକା ଓ ଚୌକା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା।

