IND VS SA: ଜିତିଲା ଭାରତ; ହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ପଡିଆରେ ଡିଆଁ ମାରିଲେ ବିରାଟ କୋହଲି…
ସେଲିବ୍ରେସନ କଲେ ଫ୍ଯାନ୍ସ,...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ବାଜି ମାରିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ। ୧୭ରନରେ ହାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଭାରତୀୟ ବୋଲରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନା କରି ପାରିଲେ ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍। ଦମଦାର ଫର୍ମକୁ ଫେରିଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା।
ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟସ ଜିତି ବୋଲିଙ୍ଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା।
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ଜୈଶ୍ବାଲ ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଆସିଥିଲେ।
ଯଶଶ୍ବୀ ଜୈସ୍ବାଲ ୧୬ ଟି ବଲ ଖେଳି ୧୮ ରନ କରିପାରିଥିଲେ। ସେହିପରି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଫର୍ମକୁ ଫେରିବା ସହ ୫୧ ଟି ବଲ ଖେଳି ୫୭ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ୩ଟି ଛକା ଓ ୫ଟି ଚଉକା ମାରିଥିଲେ।
ତେବେ ଖେଳକୁ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ଅନେକ ଦିନରୁ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଉଥିବା କିଙ୍ଗ କୋହଲି ଓ ରୋହିତଙ୍କ ଯୋଡି ଆଜି ପୁରା ଫର୍ମରେ ଥିଲେ।
ବିରାଟ କୋହଲି ୧୨୦ ଟି ବଲ ଖେଳି ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୩୫ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ୭ଟି ଛକା ଓ ୧୧ ଟି ଚଉକା ମାରିଥିଲେ। ଏହାସହ କ୍ୟାପଟେନ କେଏଲ ରାହୁଲ ୬୦ ଓ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଜାଡେଜା ୩୨ ରନ କରିଥିଲେ।
ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତ ତରଫରୁ କୁଳଦୀପ ଯାଦବ ସର୍ବାଧିକ ୪ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ପରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ୩ଟି ୱିକେଟ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ୫୦ ଓଭରରେ ୮ ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ମୋଟ ୩୪୯ ରନ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଦ୍ବିତୀୟରେ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪ ଟି ବଲ ବଳକା ଥାଇ ୩୩୨ ରନ କରିଥିଲା। ଏହାସହ ଭାରତ ୧୭ ରନରେ ପ୍ରଥମ ODIରେ ବାଜି ମାରି ନେଇଥିଲା।