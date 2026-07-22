ବନ୍ୟା ପୀଡ଼ିତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନକୁ ଭାରତର ସହାୟତା, ପହଞ୍ଚିଲା ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟାରେ ୨୦ ମୃତ୍ୟୁ । ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଲା ଭାରତ ।

By Shiv Sankar Singh

କାବୁଲ, ଜୁଲାଇ ୨୧: ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନୁରିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଭାରତ ମଙ୍ଗଳବାର ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଇଛି। ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପରିବାର ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ଆଦି ରହିଛି।

ଭାରତ ଏହି ସହାୟତା ସାମଗ୍ରୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପ୍ରାଧିକରଣକୁ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ମିଳିପାରିବ।

ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MEA) ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ‘ଏକ୍ସ’ରେ ଲେଖିଛି ଯେ, ନୁରିସ୍ତାନରେ ଭୟଙ୍କର ବନ୍ୟା ପରେ ଭାରତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ପରିବାର ଟେଣ୍ଟ ସହ ରିଲିଫ୍ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚାଇଛି। ଏହି କଠିନ ସମୟରେ ଭାରତ ଆଫଗାନ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହିଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁସାରେ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ନୁରିସ୍ତାନ ପ୍ରଦେଶର ପାରୁନ ସହରରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅତି କମରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୮୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଖାମା ପ୍ରେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତାଲିବାନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବୟାନରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପାରୁନ ଓ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟା ପରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା, ଖୋଲିଲା ହୀରାକୁଦର…

ହତ୍ୟା କରିବାର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଥିଲା…

କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ…

ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ…

1 of 29,911