”ଅନୁମତି” ସେଇଟା କ’ଣ… ଭାରତକୁ ତେଲ କିଣିବାକୁ କାହାରି ଅନୁମତି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ…
ଭାରତକୁ ୱାଶିଂଟନରୁ "ଅନୁମତି" ଆବଶ୍ୟକ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ-ଆମେରିକା-ଇସ୍ରାଏଲ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଟାରିଫ ଚାପକୁ କମାଇ ଦେଇଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ଜାରି ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁମତି ଦେଇଛି ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ମତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମସ୍କୋରୁ ଅଶୋଧୃତ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ୱାଶିଂଟନରୁ “ଅନୁମତି” ଆବଶ୍ୟକ ।
ସୂଚନାମୁତାବକ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ରେ, ରୁଷ ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଯୋଗାଣକାରୀ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନରମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ ୧୦ ରୁ ୧୭ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।ଏହା ଭାରତର ମୋଟ ତୈଳ ଆମଦାନୀର ପ୍ରାୟ ୨୫-୩୦%ଏବଂ ଚଳିତ ମାସ ୨୮-୪୮ ନିୟୁତ ବ୍ୟାରେଲ ରୁଷୀୟ ତୈଳ କ୍ରୟ ହେଇଛି । ଯଦି ଭାରତକୁ ପ୍ରକୃତରେ ରୁଷୀୟ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଆମେରିକୀୟ ଅନୁମତି ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହି ପରିମାଣରେ ଆମଦାନୀ ହୋଇନଥାନ୍ତା ।
ଭାରତ ଏହାର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆବଶ୍ୟକତାର ୮୫% ରୁ ଅଧିକ ଆମଦାନୀ କରେ ।ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସରକାରଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ମୂଲ୍ୟ, ଯୋଗାଣ ସ୍ଥିରତା, ଭୂରାଜନୈତିକ ବିପଦ ଏବଂ ଘରୋଇ ମୁଦ୍ରାଗୀତି ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ପଢ଼ିଥାଏ । ରିହାତି ହାରରେ କିଣାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟାରେଲ ସିଧାସଳଖ ପରିବହନ, ଉତ୍ପାଦନ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭାରତର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବର୍ଗର ଘରୋଇ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ।
ଏହି କାରଣରୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ଏହା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା । ରୁଷୀୟ ଅଶୋଧୀତ ତୈଳ ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଏହାଭାର ପାଇଁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇଗଲା । ଭାରତ ସରକାର ଏକ ରଣନୀତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ ଯାହା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଝଟକାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ସେହି ପଦ୍ଧତି ଆଜି ମଧ୍ଯ ଜାରି ରହିଛି।
ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ସହିତ ଆଲୋଚନାରେ ରହିଛି, ଯେପରି ଏହା ରୁଷ, ଉପସାଗରୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗାଣକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛି । ପ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥନୀତି ମଧ୍ଯରେ କୂଟନୀତି ସ୍ବାଭାବିକ ଭାବରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା, ଟାରିଫ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ କିନ୍ତୁ ଏପରି ଆଲୋଚନାକୁ “ଅନୁମତି” ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଏକ ବିକୃତି । ଭାରତ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ନିଜ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।
ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଭାରତ ଏହାର ଆମଦାନୀ ବନ୍ଦ କରିନାହିଁ । ବରଂ, ଏହା ବହୁବିଧ ଅଂଶୀଦାରଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଜାୟ ରଖି ଏହାର ଯୋଗାଣ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକୁ ବିବିଧ କରିବା ଜାରି ରଖୁଛି। ତାହା ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନୁହେଁ।ତାହା ହେଉଛି ରଣନୈତିକ ରଣନୀତି।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଭୂରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ବାସ୍ତବତାକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରୁଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାରୁ ଏବଂ ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ କତାର ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପାଦନ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପାଇଁ ବିଶ୍ବ ଶକ୍ତି ବଜାର ଚାପରେ ଅଛି ।
ତେଣୁ ଭାରତର ତୈଳ ନୀତି ନା ଆଦର୍ଶଗତ ନା ବାହ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ । ଏହା ବ୍ୟବହାରିକ, ସାର୍ବଭୌମ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆବଶ୍ୟକ, ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ତେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଦେଶୀରୁ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ସେମାନେ ମୌଳିକ ସତ୍ୟକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି । ଯାହା ଠିକ୍ ଆଜି ଭାରତ ତାହା ହିଁ କରୁଛି।