ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ଅଧିକ ହିଂସାରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି; କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ନ୍ତୁ

ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ମହିଳା ଅଧିକ ହିଂସାରେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି; କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପଢ଼ନ୍ତୁ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତରେ ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉଥିବା ଘରୋଇ ହିଂସା ସହରରେ କମୁଛି। ହେଲେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ-୬(ଏନ୍ଏଫ୍ଏଚ୍ଏସ୍) ଏହି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦେଶରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ମହିଳା ଘରୋଇ ହିଂସାରେ ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବିହାରରେ।
ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ-୬(ଏନ୍ଏଫ୍ଏଚ୍ଏସ୍)ର ସଦ୍ୟତମ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ସହରରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ହିଂସାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହି ସବୁ ହିଂସା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭାବସ୍ଥା ସମୟରେ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ଶାରୀରିକ ହିଂସା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଅନେକ ସମୟରେ ୧୮ରୁ ୨୯ ବର୍ଷର କମ୍ ବୟସ୍କ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ୧୮ ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୌନ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ଘରୋଇ ହିଂସା ମାମଲାରେ ୬.୯ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ବଢ଼ିଛି ହିଂସା
ଏନ୍ଏଫ୍ଏଚ୍ଏସ୍ର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ସାଥୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ହିଂସାର ସ୍ତର ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୧ ମସିହା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେଉଥିବା ହିଂସା କମିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଏହି ହିଂସା ବଢ଼ି ଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ କେରଳ, ମିଜୋରାମ, ଗୋଆ, ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ-ନିକୋବର ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ହରିୟାଣା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ମିଜୋରାମ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟ; ଦାଦରା ଏବଂ ନଗର ହାଭେଲୀ, ଦମନ ଓ ଦିଉ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ଭଳି କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗାଁର ମହିଳାମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ସହରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ହିଂସାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି।
ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହିଂସା ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ
ଜାତୀୟ ପରିବାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ବିହାର ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି। ଏଠାରେ ୩୬.୧ ପ୍ରତିଶତ ମହିଳା ନିର୍ଯାତନାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସେହିପରି ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଏଭଳି ଘଟଣାର ୩୦.୮ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ତାମିଲନାଡୁ ୨୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ୨୮.୫ ପ୍ରତିଶତ ହିଂସା ହୋଇଛି। ଏହି ରାଜ୍ୟ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୨୭ ପ୍ରତିଶତ, ପୁଡୁଚେରୀରେ ୨୫.୭ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ୨୨.୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି। ଏହି ସମସ୍ତ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଜାତୀୟ ହାରଠାରୁ ଉପରେ ରହିଛି।