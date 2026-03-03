ତେଲ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ମୋଦୀ ବାହାର କଲେ ପ୍ଲାନ-B; କେଉଁଠି ଆଣିବେ ତେଲ? ଫାଇନାଲ ହୋଇଗଲା ଡ଼ିଲ!

ଭାରତ ତୈଳ ସଙ୍କଟର ଖୋଲିଲା ବାଟ...

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇସ୍ରାଏଲ, ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଆଉ ଏହି ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନାହିଁ। ଏହା ସମଗ୍ର ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ବ୍ୟାପିଛି। ୟୁରୋପରୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱର ଆସିଛି। ରୁଷ ଏବଂ ଚୀନ୍ ମଧ୍ୟ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବ ନାହିଁ।

ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିବ, ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ସେତେ ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତ ଏବଂ ଏହାର ଶିଳ୍ପ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି।

ସରକାର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଆଲୋଚନା ସହିତ ପରିଚିତ ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଯାତାୟାତ ସପ୍ତାହ ଧରି ବନ୍ଦ ରହେ, ତେବେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନିକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିବା ଏବଂ ରୁଷରୁ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଭଳି ଚାହିଦା-ପରିଚାଳନା ପଦକ୍ଷେପ ଲାଗୁ କରିବା ସମେତ ଅନେକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ବିଚାର କରୁଛି।

ଏଲପିଜି ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ: ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ପୁରୀଙ୍କ X ରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା ପରେ, ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଏହା ପରିସ୍ଥିତିର ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ଉପରେ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଦେଶରେ ପ୍ରମୁଖ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଉପଲବ୍ଧତା ଏବଂ ସୁଲଭତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ।

ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ଏକ ତୃତୀୟାଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ, ଏକ ଚତୁର୍ଥାଂଶ ଡିଜେଲ ଏବଂ ପ୍ରାୟ ଅଧା ବିମାନ ଟର୍ବାଇନ୍ ଇନ୍ଧନ (ATF) ଉତ୍ପାଦନ ରପ୍ତାନି କରେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ରିଫାଇନାର୍ସମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ATFକୁ ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ ଷ୍ଟ୍ରିମକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ କରିପାରିବେ।

LPG ସବୁଠାରୁ ଦୁର୍ବଳ, ଯେଉଁଠାରେ ଭାରତ ଏହାର ପ୍ରାୟ ଦୁଇ-ତୃତୀୟାଂଶ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଇନଭେଣ୍ଟରୀ ରଖେ। ପ୍ରାୟ ୮୫-୯୦ ପ୍ରତିଶତ LPG ଆମଦାନୀ ଉପସାଗରରୁ ଆସେ।

ସୂଚନାମୁତାବକ ତୈଳ ଯୋଗାଣ କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବିଚାର କରାଯାଉଛି। ରୁଷୀୟ ତୈଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାଣ ଏବେ ବି ଶୀଘ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରିବ।

ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଯୋଗାଣ ହ୍ରାସ ପାଏ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ, ତେବେ ୱାଶିଂଟନର ମତ ନରମ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତୀୟ ରିଫାଇନରମାନେ ଅଧିକ ରୁଷୀୟ ତୈଳ ନେଇପାରିବେ।

