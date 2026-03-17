ଏପଟେ ଇରାନ୍ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍-ଆମେରିକା, ସେପଟେ ଚୀନ ସହ ମିଶି ଭିତିରି ଖେଳ ଖେଳୁଛି ଭାରତ
ଭାରତର ମାଷ୍ଟର୍ ପ୍ଲାନ, ବ୍ୟବସାୟରେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି
India Eases FDI Rules: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଏବେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି । ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନ ଉପରେ ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି । ସେହିପରି ଇରାନ ସେନା ଡ୍ରୋନ ଆକ୍ରମଣ ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ା ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ କୂଟନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସନ୍ତୁଳିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏହି ଦିଗରେ, ଭାରତ ସରକାର ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
ଚୀନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି
ସୋମବାର, ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ବିଭାଗ (DPIIT) ବିଦେଶୀ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିବେଶ (FDI) ନୀତିରେ ସଂଶୋଧନ ଘୋଷଣା କରି ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି। ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୀନ୍ ଅଂଶଧନ ଥିବା ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ‘ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ରୁଟ୍’ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଏହି ଛାଡ଼ ଚୀନ୍ କିମ୍ବା ହଂକଂରେ ପଞ୍ଜିକୃତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଭାରତ ସହିତ ଭୂମି ସୀମା ଅଂଶୀଦାର କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକର କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ନିବେଶ ସମ୍ପୃକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ FDI କ୍ଷେତ୍ରଗତ ସୀମା ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଅଧୀନରେ ରହିବ।
ନିୟମରେ କ’ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି?
ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି କୌଣସି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀ ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶର ଜଣେ ନିବେଶକଙ୍କ ମାଲିକାନାରେ ଥିବା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶଧନ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରୁଥିଲା, ତେବେ ସେହି କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଭାରତରେ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ପାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏହି ନିୟମ କେବଳ ‘ଲାଭକାରୀ ମାଲିକାନା’ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ପ୍ରକୃତ ମାଲିକଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ଆଧାରରେ ଅନୁମୋଦନର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଲାଭକାରୀ ମାଲିକାନା’ର ପରିଭାଷା ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ନିବାରଣ ଆଇନ, ୨୦୦୨ (PMLA) ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ସମନ୍ୱିତ ହେବ।
ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ’ଣ?
PMLA ଅନୁଯାୟୀ, କୌଣସି କମ୍ପାନୀରେ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଂଶଧନ ଧାରଣ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥାକୁ ‘ଲାଭକାରୀ ମାଲିକ’ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ। FDI ନିୟମରେ ଏହି ସଂଶୋଧନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି।
କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍, ୨୦୨୦ରେ, ଭାରତ ସରକାର ପ୍ରେସ୍ ନୋଟ୍ ୩ (୨୦୨୦) ଜାରି କରିଥିଲେ । ଯାହା ଭାରତ ସହିତ ସ୍ଥଳ ସୀମା ଅଂଶୀଦାର ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିଥିଲା। ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୀନ୍, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ, ନେପାଳ, ଭୁଟାନ, ମିଆଁମାର ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ନିୟମ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇକ୍ୱିଟି (PE) ଏବଂ ଭେଞ୍ଚର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ (VC) ପାଣ୍ଠିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା, ବିଶେଷକରି ଚୀନ୍ କିମ୍ବା ହଂକଂ ନିବେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଖ୍ୟକ ଅଂଶୀଦାର ଥିବା ପାଣ୍ଠି।
ନୂତନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି କୌଣସି ନିବେଶକ ସଂସ୍ଥା ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ନାଗରିକ କିମ୍ବା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ ଅଂଶୀଦାର ଧାରଣ କରେ ଏବଂ ଏପରି ନିବେଶ ପାଇଁ ସରକାରୀ ଅନୁମୋଦନ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ DPIIT ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁଯାୟୀ ରିପୋର୍ଟ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ମୋଟ FDI ଇକ୍ୱିଟି ପ୍ରବାହରେ ଚୀନ୍ର ଅଂଶୀଦାର ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୦୦ ରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୦.୩୨ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।