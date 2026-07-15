ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବେନି ରୋହିତ-କୋହଲି, ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନେଇ ଗିଲ୍ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନିକିଆ ଖେଳିବେନି ରୋହିତ-କୋହଲି, ପ୍ଲେଇଂ-୧୧ରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ,
IND vs ENG ODI: ଲଗାତାର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ବିଜୟ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ । ଏଜବାଷ୍ଟନଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘରୋଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳକୁ ୬ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହ ଭାରତ ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ୧-୦ ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡଠାରୁ ୦-୪ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରୁ ୦-୨ ରେ ସିରିଜ୍ ହାରିଥିଲା ।
ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରାଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଦଳ ବେଶ୍ ମଜବୁତ ମନେହେଉଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆମେ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍କୁ ନଜରରେ ରଖି ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମ୍ବିନେସନ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ।
ମିଡିଲ୍ ଅର୍ଡରର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ଖୁସି: ବିଜୟ ପରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ କ୍ରମର ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାର ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଓପନର୍ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଏ ।”
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ ହିଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ସେ ପିଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯଦିଓ ୩୨୦ ରନ୍ ରହିଥାନ୍ତା, ତଥାପି ଆମର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନ୍-ଅପ୍ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଥିଲା ।
ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାଶାଜନକ ଦିନ: ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ ହେଁ ଦଳର ଦୁଇ ସିନିୟର ଖେଳାଳି ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନଥିଲା । ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମାତ୍ର ୧୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
କୋହଲି, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚରଙ୍କ ବଲ୍ରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚୌକା ମାରିବା ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ରେ ଏଲ୍ବିଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ପାଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ ।
୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ମତରେ, ୨୦୨୭ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ମାଟିରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ । ଏଠାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍ ସହ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାର ଭଲ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ସମସ୍ତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ‘ରୋଟେସନ୍ ପଲିସି’ ଆପଣାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ।
ଶୁଭମନଙ୍କ ବୟାନ: “ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ବିନେସନ୍ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂର ଗଭୀରତା କେତେ ଭଲ ଅଛି ତାହା ଜାଣିହେବ । ଇଂଲଣ୍ଡର ପରିସ୍ଥିତି ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (ଯେଉଁଠି ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ହେବ) ର ପରିସ୍ଥିତି ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ ।”
ନୂଆ ବଲ୍ରେ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଟ୍ ଖେଳିବା ସହଜ ନଥିଲା କାରଣ ବଲ୍ରେ ମୁଭ୍ମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୱିକେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଗିଲ୍ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।