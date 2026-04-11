ଯୁଦ୍ଧ ବିରତି ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ମିଶନରେ ଭାରତ; ସେପଟେ ମିଟିଂ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ବଡ଼ ଡ଼ିଲ କରିଦେଲେ ଫାଇନାଲ!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତ ଶକ୍ତି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର କୂଟନୈତିକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ତୀବ୍ର କରିଛି। ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ରି ରବିବାରଠାରୁ ପ୍ୟାରିସ ଏବଂ ବର୍ଲିନକୁ ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଆମେରିକା ଗସ୍ତ ପରେ, ସେ ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ଭାରତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ମଜବୁତ କରିବେ। ଏହି ସମୟରେ, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ. ଜୟଶଙ୍କର ୟୁଏଇରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରଣନୈତିକ ସହଭାଗୀତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଏପରି ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଉଭୟ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇସଲାମାବାଦରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ବିକ୍ରମ ମିଶ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାରେ ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏବଂ ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନର ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ସେ ଏବେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଆଡକୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି। ଏହି ଗସ୍ତର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ। ଭାରତ ଏହାର ତେଲ ଏବଂ ଗ୍ୟାସ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଭାରତକୁ ମହଙ୍ଗା ଶକ୍ତି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ, ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବିକଳ୍ପ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି।
କାହିଁକି ମିଶରୀୟମାନେ ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ଜର୍ମାନୀ ଯାଉଛନ୍ତି: ଫ୍ରାନ୍ସରେ, ବୈଦେଶିକ ସଚିବ ଫ୍ରାନ୍ସ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଜେନେରାଲ ମାର୍ଟିନ୍ ବ୍ରିଏନ୍ସଙ୍କ ସହ ଭାରତ-ଫ୍ରାନ୍ସ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରାମର୍ଶରେ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ଏହି ଆଲୋଚନା ପ୍ରତିରକ୍ଷା, ସାଧାରଣ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି, ମହାକାଶ, ସାଇବର, ଡିଜିଟାଲ୍, ଏଆଇ ଏବଂ ଲୋକ-ଲୋକ ଆଦାନପ୍ରଦାନ ସହିତ ନିକଟ ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।
ଜର୍ମାନୀରେ, ମିଶ୍ରି ଜର୍ମାନ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ରାଜ୍ୟ ସଚିବ ଗେଜା ଆଣ୍ଡ୍ରିଆସ୍ ଭନ୍ ଗେୟରଙ୍କ ସହ ଭାରତ-ଜର୍ମାନୀ ବୈଦେଶିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରାମର୍ଶରେ ସହ-ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ନିବେଶ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସବୁଜ ଶକ୍ତି, ବିକାଶ ସହଯୋଗ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥର ବିଶ୍ୱ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ।
ଏହି ଗସ୍ତ ଭାରତ ପାଇଁ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଫେବୃଆରୀରେ ଜର୍ମାନ ଚାନ୍ସେଲର ଫ୍ରେଡ୍ରିଚ୍ ମର୍ଜ ଏବଂ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଇମାନୁଏଲ ମାକ୍ରନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ପରେ ଏହି ଗସ୍ତ ଆସିଛି। ବୈଦେଶିକ ସଚିବଙ୍କ ୟୁରୋପ ଗସ୍ତ ଭାରତ ଏବଂ ଏହି ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସମ୍ପର୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ମଜବୁତ କରିବାର ଏକ ସୁଯୋଗ।
ଏହି ଗସ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ, ଭାରତ ଏହାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାକୁ, ନୂତନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସହଭାଗୀତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏହି ଗସ୍ତ “ଶକ୍ତି ମିଶନ”ର ଏକ ଅଂଶ ଯାହା ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଶଙ୍କର ମଧ୍ୟ UAEରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।