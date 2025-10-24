ଚୀନର ସୋଲାର ମାର୍କେଟ୍ ରେ ଭାରତର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଏହି କମ୍ପାନୀ ସହ ୭୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍
ଭାରତ ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। INOXGFL ଗ୍ରୁପର ଏକ କମ୍ପାନୀ ଆଇନକ୍ସ ସୋଲାର, ଏକ ଅଗ୍ରଣୀ ଚୀନ୍ ସୌର ଶକ୍ତି କମ୍ପାନୀ ଲଙ୍ଗି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ପ୍ରାୟ ୭୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି।
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇନକ୍ସ ସୋଲାର ଆଗାମୀ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲଙ୍ଗିକୁ ୫ ଗିଗାୱାଟ୍ ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଯୋଗାଇବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି କେବଳ ଭାରତର ସୌର ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ବିଶ୍ୱ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଚୀନ୍ ଭଳି ଦେଶ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି।
ଭାରତ ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍:
ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଚୀନର ଲୋଙ୍ଗି ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜି ଆଇନକ୍ସ ସୋଲାରରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ମଡ୍ୟୁଲ୍ କ୍ରୟ କରିବ। ଏହି ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଲୋଙ୍ଗି ଆଇନକ୍ସକୁ ଏହାର ଉନ୍ନତ ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ସହିତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଆଇନକ୍ସର ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରେ।
ଏହି ଚୁକ୍ତି ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ହୋଇଛି ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ସୌର ମଡ୍ୟୁଲର ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର କରୁଛି।
ଆଇନକ୍ସ ସୋଲାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ:
ଆଇନକ୍ସ ସୋଲାର ସମ୍ପ୍ରତି ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନିକଟସ୍ଥ ବାଭଲାରେ ଏହାର ନୂତନ ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କାରଖାନା ଖୋଲିଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧.୨ ଗିଗାୱାଟ୍ କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୩ ଗିଗାୱାଟ୍ କୁ ବିସ୍ତାର କରାଯିବ।
କମ୍ପାନୀ ଏତିକିରେ ଅଟକି ନାହିଁ; ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସୌର ସେଲ୍ ଏବଂ ମଡ୍ୟୁଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, ଯାହାର ମୋଟ କ୍ଷମତା ୪.୮ ଗିଗାୱାଟ୍। ଏହି ସୁବିଧା ଭାରତରେ ସୌର ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବ।
IPO ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା:
ଆଇନକ୍ସ ସୋଲାରର ମୂଳ କମ୍ପାନୀ, ଆଇନକ୍ସ କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ହେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ କମ୍ପାନୀର ଆଇପିଓ ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହା ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଢ଼ୁଥିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହାର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦୦ ଗିଗାୱାଟରୁ ଅଧିକ ସୌର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସୌର ସେଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ୨୭ ଗିଗାୱାଟ, ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ୪୦ ଗିଗାୱାଟକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ସରକାରୀ ନୀତି:
ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନୀତି, ଯେପରିକି ମଡ୍ୟୁଲ୍ ଏବଂ ସେଲ୍ ଉପରେ ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଏବଂ ଘରୋଇ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ଥାନୀୟ ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଏହି ନିୟମାବଳୀ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତରେ ଉତ୍ପାଦନ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଆଇନକ୍ସ ଏବଂ ଲଙ୍ଗି ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସେହି ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ, ଯାହା ଭାରତକୁ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଏକ ଦୃଢ଼ କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ କରୁଛି।