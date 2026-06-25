ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ରଚିଲା ମୃତ୍ୟୁର ବିଭୀଶିକା, ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିଲା ଭାରତ
ଭେନେଜୁଏଲାର ବିପଦ ସମୟରେ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଇଲା ଭାରତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ହଜାର ହଜାର କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷୟକ୍ଷତି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଦେଶକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସମବେଦନା ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ, ମୁଁ ଭେନେଜୁଏଲାର ସରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି, ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ପରିବାର ପ୍ରତି।”
“ଆମେ ଆହତମାନଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଏବଂ ଏହି କଷ୍ଟକର ସମୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଏକତାରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ। ଭାରତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସହାୟତା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି।”
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି:
ସିଏନଏନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୁଧବାର (ଜୁନ୍ ୨୪) ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ଭେନେଜୁଏଲାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡେଲସି ରୋଡ୍ରିଗ୍ୱେଜ୍ ଦେଶରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
ଅଧିକାରୀମାନେ ମୃତ୍ୟୁର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ବୁଧବାର (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ତାଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣରେ ରୋଡ୍ରିଗ୍ୱେଜ୍ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିର କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି; କିନ୍ତୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରି ନାହାଁନ୍ତି।
ଆମେରିକାର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (USGS)ର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦,୦୦୦ ଟପିପାରେ। USGS କହିଛି ଯେ ଏହି ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ବହୁତ ଜୀବନ ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ୧୦,୦୦୦ ରୁ ୧,୦୦,୦୦୦ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇପାରେ।