କେଉଁଠି ଏବଂ କିପରି ଦେଖିବେ ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଲାଇଭ୍ ମ୍ୟାଚ୍, ଜାଣନ୍ତୁ..

ଆଜି ଭାରତ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ, ସିରିଜ୍‌ରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ

By Jyotirmayee Das

IND vs AFG ODI: ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ୩ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍‌ର ଅନ୍ତିମ ମୁକାବିଲା ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ ୨୦ରେ ଖେଳାଯିବ। ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସିରିଜ୍‌କୁ ନିଜ କବ୍‌ଜାକୁ ନେଇସାରିଛି। ଏବେ ‘ମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ’ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଭ୍ରମଣକାରୀ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳକୁ ୩-୦ ରେ ‘କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍’ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ଆପଣ କେବେ, କେଉଁଠି ଏବଂ କେମିତି ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।

ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଏବଂ କେଉଁ ସମୟରେ ହେବ?

ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ସିରିଜ୍‌ର ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୦ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଦ୍ୱିପ୍ରହର ୧:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ହେବ ବଡ଼ ହ୍ରାସ,…

ମ୍ୟାଚ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ?

ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଚେନ୍ନାଇର ଐତିହାସିକ ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ (ଚେପକ) ରେ ଖେଳାଯିବ।

ଟିଭିରେ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?

ଭାରତରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ଟିଭିରେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜରିଆରେ କରାଯିବ।

ଅନଲାଇନରେ କେଉଁଠି ହେବ ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ?

ଡିଜିଟାଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଜିଓହଟ୍‌ଷ୍ଟାର୍ ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ କରାଯିବ। ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍, ଲାପଟପ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମଜା ନେଇପାରିବେ।

ୱାନ୍‌ଡେ ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୁଦାୟ ୬ଟି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୫ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନିକିଆରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିପାରି ନାହିଁ।

ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ଭାରତୀୟ ଦଳ:

ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଷାନ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର୍, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ହର୍ଷ ଦୁବେ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଦଳ:

ହଶମତୁଲ୍ଲା ଶାହିଦୀ (ଅଧିନାୟକ), ରହମାନୁଲ୍ଲା ଗୁରବାଜ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଇବ୍ରାହିମ ଜାଦ୍ରାନ, ସେଦିକୁଲ୍ଲା ଅଟଲ୍, ରହମତ ଶାହ, ଦରବିଶ ରସୁଲି, ନାଙ୍ଗେୟାଲିଆ ଖରୋତି, ରଶିଦ ଖାନ, ଏ.ଏମ୍. ଗଜନଫର, ମହମ୍ମଦ ସଲିମ ସଫି, ବିଲାଲ ସାମୀ, ଇକ୍ରାମ ଅଲିଖିଲ, ଅଜମତୁଲ୍ଲା ଉମରଜାଇ, ମହମ୍ମଦ ନବୀ, ଫରିଦ ଅହମ୍ମଦ ମଲିକ, ଜିଆ ଉର ରହମାନ ଶରୀଫି।

You might also like More from author
More Stories

ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପାହାଡ଼ପୁରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ…

ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦାମରେ ହେବ ବଡ଼ ହ୍ରାସ,…

NTAର ଏ କି ଅବହେଳା, ନାଗପୁରର ନିଟ୍…

କକରୋଚ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଆଜି ପୁଣି ଦିଲ୍ଲୀରେ…

1 of 28,970