ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କେତେବେଳେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍
ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ?
IND vs ENG T20: ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ନିରାଶାଜନକ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଖରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାମ୍ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୧ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।
ଏହି ସିରିଜ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର (୧ ଜୁଲାଇ) ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ର ରିଭରସାଇଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ । ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୦ ରେ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ସେମିଫାଇନାଲ୍ରେ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ସେହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟର ହିସାବ ବରାବର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓହ୍ଲାଇବ ।
କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ୫ଟି ଯାକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ:
- ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ – ରିଭରସାଇଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍
- ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ – ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ, ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟର
- ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ – ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍, ନଟିଙ୍ଘମ୍
- ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ – କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ
- ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ – ରୋଜ୍ ବାଉଲ୍, ସାଉଥାମ୍ପଟନ
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ ଓ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ବିବରଣୀ
ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି । ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ ।
କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?
ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମୁକାବିଲାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ Sony LIV ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟିଭିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ କରାଯିବ ।
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ମିଳିଥିବା ନିରାଶାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଶାନଦାର କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଉପରେ ରହିବ । ଅପରପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।