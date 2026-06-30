ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ? ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ, କେଉଁଠି ଓ କେତେବେଳେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍

ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ?

By Jyotirmayee Das

IND vs ENG T20: ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ନିରାଶାଜନକ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍‌ର ସାମ୍ନା କରିବା ପରେ ଏବେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଖରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ରହିଛି । ଏବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସାମ୍ନା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ୧ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

ଏହି ସିରିଜ୍‌ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର (୧ ଜୁଲାଇ) ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍‌ର ରିଭରସାଇଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବ । ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ୨-୦ ରେ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ମୁକାବିଲା ଆଇସିସି ଟି-୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୬ ର ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ହୋଇଥିଲା । ସେହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍‌ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ସେହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପରାଜୟର ହିସାବ ବରାବର କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓହ୍ଲାଇବ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ICC ଜାରି କଲା ସଦ୍ୟତମ ର‍୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, T20…

ଆଜି ରାତିରୁ କାମ କରିବ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ଆଧାର…

କେଉଁଠି ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍?

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସମସ୍ତ ୫ଟି ଯାକ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍‌ରେ ଖେଳାଯିବ:

  • ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ – ରିଭରସାଇଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଚେଷ୍ଟର-ଲେ-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍
  • ଦ୍ୱିତୀୟ ଟି-୨୦ – ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ, ମ୍ୟାଞ୍ଚେଷ୍ଟର
  • ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ – ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍, ନଟିଙ୍ଘମ୍
  • ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ – କାଉଣ୍ଟି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ବ୍ରିଷ୍ଟଲ
  • ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ – ରୋଜ୍ ବାଉଲ୍, ସାଉଥାମ୍ପଟନ

ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ ଓ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ବିବରଣୀ

ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସମୟ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି । ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ, ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରାତି ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରୁ ଖେଳାଯିବ ।

କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍?

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମୁକାବିଲାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ Sony LIV ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ହେବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟିଭିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ ନେଟୱର୍କରେ କରାଯିବ ।

ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍‌ରେ ମିଳିଥିବା ନିରାଶାଜନକ ପରାଜୟ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନଜର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଶାନଦାର କମ୍‌ବ୍ୟାକ୍ କରିବା ଉପରେ ରହିବ । ଅପରପକ୍ଷରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ କଡ଼ା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ବେଶ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

You might also like More from author
More Stories

ICC ଜାରି କଲା ସଦ୍ୟତମ ର‍୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ, T20…

ଆଜି ରାତିରୁ କାମ କରିବ ନାହିଁ ପୁରୁଣା ଆଧାର…

କେବେ, କେଉଁଠାରେ ଏବଂ କେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ…

ଆସାରାମ ବାପୁଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରୁ ଶକ୍ତ…

1 of 29,059