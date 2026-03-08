ବିଶ୍ଵକପ୍ ମହାଲଢ଼େଇ, ଲଗାତର ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ବାଜି ଜିତିବା ଲକ୍ଷରେ ଭାରତ, ସାମ୍ନାରେ ଅଛି ୩ଟି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ
ବିଶ୍ଵକପ୍ ମହାଲଢ଼େଇ, ଲଗାତର ଦ୍ଵିତୀୟ ଥର ବାଜି ଜିତିବା ଲକ୍ଷରେ ଭାରତ
T20 World Cup: ରବିବାର ଟି–୨୦ ୱର୍ଲ୍ଡକପ୍ ୨୦୨୬ର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ଇତିହାସ ରଚିବାର ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଭାରତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ, ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଅତୁଳନୀୟ ସଫଳତା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟର ଶେଷ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବ । ଯାହାକୁ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ପାର କରିପାରିନାହିଁ।
ଏହି ଧାରା ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ
ଏହି ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ପୂର୍ବ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାହାଣୀ କେବଳ ସେହି ଫାଇନାଲରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ।
ଗତ ଅଢ଼େଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ICC ଇଭେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକରେ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅନୁକୂଳ ହୋଇନାହିଁ। ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଠାରୁ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ୩୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି, ମାତ୍ର ଦୁଇଟିରେ ହାରିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଫାଇନାଲ ଥିଲା, ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଚଳିତ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ସୁପର ୮ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା
ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କେବଳ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ମଧ୍ୟ। ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଇତିହାସରେ ତିନିଥର ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ତିନିଥର ଜିତିଛି।
ପ୍ରଥମେ, ୨୦୦୭ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ, କିୱିମାନେ ଭାରତକୁ ୧୦ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ, ୨୦୧୬ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪୭ ରନ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଦଳ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୨୧ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ୮ ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲା। ତେବେ, ଚତୁର୍ଥ ମୁକାବିଲାରେ ଇତିହାସ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ କି?
ଇତିହାସକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ପଡିବ
ତୃତୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ରବିବାର। ଏହି ଦିନଟି ଭାରତର ବିଜୟ କିମ୍ବା ପରାଜୟ ସହିତ କ’ଣ ଜଡିତ? ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଭାବୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ କଟୁ ସତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା ICC ସୀମିତ ଓଭର ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି। ୨୦୦୦ ନକଆଉଟ୍ ଟ୍ରଫି, ୨୦୦୩ ବିଶ୍ୱକପ୍, ୨୦୧୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୨୦୧୭ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ସେସବୁ ହାରିଥିଲା।
୧୯୮୩ ଏବଂ ୨୦୧୧ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶନିବାର ଖେଳାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଫାଇନାଲ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରବିବାର ଜିତିଥିଲା, ଏବଂ ସଂଯୋଗବଶତଃ, ଏହା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ୨୦୧୩ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିର ଫାଇନାଲ୍ ରବିବାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହା ଶେଷ ହେବାକୁ ସୋମବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ ନେଇଥିଲା।