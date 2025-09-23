ICC World Cup : ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଲା ICC , କଷିଲା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଫାଇନ୍
୨୦୨୫ ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସମସ୍ୟା କମିବାର ନାଁ ନେଉ ନାହିଁ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଲା ICC ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ICC ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳର ସମସ୍ୟା କମିବାର ନାଁ ନେଉ ନାହିଁ । ପ୍ରଥମେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ୨-୧ରେ ଜିତିଥିଲା, ଏବଂ ତା’ପରେ ICC ଦ୍ୱାରା ସ୍ଲୋ ଓଭର-ରେଟ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କଡ଼ା ଜରିମାନା କରାଯାଇଥିଲା।
ତୃତୀୟ ODIରେ ସ୍ଲୋ ଓଭର-ରେଟ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୪ ରୁ ୨୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ସିରିଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତର ଖେଳାଯାଇଥିବା ତୃତୀୟ ODI ଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା, ଭାରତୀୟ ଉପ-ଅଧିନାୟିକା ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା ୧୨୫ ରନ ସହ ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଇନିଂସ ଦଳ ପାଇଁ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରି ନଥିଲା। ଆୟୋଜକ ଦଳ କଙ୍ଗାରୁଙ୍କଠାରୁ ୪୩ ରନରେ ସିରିଜ୍ ହାରିଥିଲା।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଭର ପାଇଁ 5% ଜରିମାନା
ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟଠାରୁ ଦୁଇ ଓଭର ପଛରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ICC ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ୟାନେଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେଫରି G.S. ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଉପରେ ଜୋରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି । ICC ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି ଯେ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କ ପାଇଁ ICC ଆଚରଣ ସଂହିତାର ଧାରା 2.22 ଅନୁଯାୟୀ, ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧୀର ଓଭର ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଫିସର 5% ଜୋରିମାନା କରାଯିବ।
ଅଧିନାୟକ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଇଛନ୍ତି । ତେଣୁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶୁଣାଣି ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା। ଏହି ପରି ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରାଜୟ ସହିତ ଅନୁଶାସନାତ୍ମକ କାରବାଇର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା । ଯାହା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଭାବରେ ଆସିଛି।
ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଗୌହାଟୀରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏହାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ସହିତ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୨୦୨୫ ବିଶ୍ୱକପରେ ମୋଟ ଆଠଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ।