ଏହି ରୁଟ୍ରେ ଗଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ: ପଢ଼ନ୍ତୁ ପୂରା ରିପୋର୍ଟ
ରେଳବାଇ ଜୁନ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଜିନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନର ପରୀକ୍ଷା ମୂଳ ଚଳାଇଥିଲା
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଥମେ କୋଇଲାରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲୁଥିଲା। ପରେ ଡିଜେଲ ଓ ବିଦ୍ୟୁତରେ ଚାଲିଲା। ଏବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ରେ ଦୌଡ଼ିବ ଟ୍ରେନ୍। ଭାରତୀୟ ରେଳ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଦୈନିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇନ୍ଧନ ସେଲ ଟ୍ରେନ୍ ସେବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ଏହି ଟ୍ରେନ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦ ଓ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ।
ଆର ସପ୍ତାହରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ ଦୌଡ଼ି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରେନଟି ୧୨୦୦ କିଲୋୱାଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇନ୍ଧନ ସେଲ ପ୍ରପଲ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିବ। ଏହାର ସର୍ବାଧିକ ଗତି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୫ କିଲୋମିଟର ରହିବ।
ଜିନ୍ଦ ଓ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିବ
ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୭୪୦୧୦/୭୪୦୦୯ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଟ୍ରେନଟି ଜିନ୍ଦ ଓ ସୋନିପତ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଷ୍ଟେସନରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ରହଣୀ କରିବ। ଯେଉଁଥିରେ ଜିନ୍ଦ ସିଟି, ପାଣ୍ଡୁ ପିଣ୍ଡାରା, ଲଳିତ ଖେରା, ଭାମ୍ବେୱା, ଇଶାପୁର ଖେରି, ବୁଟାନା, ଖଣ୍ଡରାଇ, ଗୋହାନା, ରାଭରା, ଲାଥ, ମୋହନା, ହରିୟାଣା ଓ ବରୱାସନି ଷ୍ଟେସନ ରହିଛି।
ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ମଞ୍ଜୁରୀ
ରେଳବାଇ ଜୁନ ମାସରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଜିନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନର ପରୀକ୍ଷା ମୂଳ ଚଳାଇଥିଲା। ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ ଦୂରତା ଓ ଟ୍ରେନର କମ୍ପନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଷୟିକ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମେ’ ମାସରେ ଉତ୍ତର ରେଳବାଇର ଜିନ୍ଦ-ସୋନିପତ ସେକ୍ସନରେ ୧୦ କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇନ୍ଧନ ସେଲ ଟ୍ରେନ ପ୍ରଚଳନକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା।
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟ୍ରେନ କିପରି କାମ କରିବ?
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରେନଟି ୧,୨୦୦ କିଲୋୱାଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଇନ୍ଧନ ସେଲ ପ୍ରପଲ୍ସନ ସିଷ୍ଟମରେ ଚାଲିବ। ସର୍ବାଧିକ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୭୫ କିମି ବେଗରେ ଦୌଡ଼ିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇନ୍ଧନ ସେଲ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସହିତ ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କେବଳ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ନିର୍ଗତ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହାକୁ ଡିଜେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନ୍ଧନ ଆଧାରିତ ଟ୍ରେନ ପାଇଁ ଏକ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଜିନ୍ଦରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପିତ
ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ ରେଳବାଇ ହରିୟାଣାର ଜିନ୍ଦକୁ ଚୟନ କରିଛି। ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରି ବିକଶିତ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ସୁବିଧା ସେଠାରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଓ ବିସ୍ଫୋରକ ସୁରକ୍ଷା ସଂଗଠନ ସଙ୍କୁଚିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଇନ୍ଧନ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସଙ୍କୋଚନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡବାଏ କମ୍ପ୍ରେସରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି।