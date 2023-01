ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ତଥା ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିରୁବନନ୍ତପୁରମରେ ଖେଳାଯାଉଛି । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଗରେ ପାହାଡ଼ ଭଳି ୩୯୧ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ଭାରତ ପାଇଁ ବିରାଟ କୋହଲି ଅପରାଜିତ ୧୬୬ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ । ସେହିପରି ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ମଧ୍ୟ ୯୭ ବଲ୍‌ରେ ୧୧୬ ରନ୍‌ର ଧୁଆଁଧାର ଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତ ୫୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୩୯୦ ସ୍କୋର କରିଥିଲା । ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ (୪୯) ଏବଂ ଶୁବମାନ ଗିଲ ପ୍ରଥମ ଉଇକେଟ୍‌ରେ ୯୫ ରନ୍ ଯୋଡି ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ପ୍ରଥମେ ଗିଲ ଶତକ ପୁରଣ କରିଥିଲେ, ତା’ପରେ କୋହଲି ତାଙ୍କର ୪୬ ତମ ଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ଶ୍ରୀଳଙ୍କା ବୋଲରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ପିଟିଥିଲେ । ଲାଗୁଥିଲା ଯେପରି ବିରାଟ କେବଳ ଛକା ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ।

Innings Break!

A stupendous knock of 166* from @imVkohli & a fine 116 by @ShubmanGill guides #TeamIndia to a formidable total of 390/5.

Scorecard – https://t.co/muZgJH3f0i #INDvSL @mastercardindia pic.twitter.com/aGHQU7PQVw

— BCCI (@BCCI) January 15, 2023