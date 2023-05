୨୦୨୨-୨୩ରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୨ ପ୍ରତିଶତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ୨୦୨୨-୨୩ରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଜାରି କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ୨୦୨୨-୨୩ ରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୨ ପ୍ରତିଶତ ହୋଇଛି । ସଦ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ରିପୋର୍ଟରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭.୨ ପ୍ରତିଶତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି । ଯେତେବେଳେ କି ୨୦୨୧-୨୨ ରେ ଏହି ଆକଳନ ୯.୧ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା । କେନ୍ଦ୍ର ପରିସଂଖ୍ୟାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆଜି ଏହି ପରି ପରିସଂଖ୍ୟାନ ପ୍ରକାଶ କରିଛି । ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୨-୨୩ରେ ଭାରତର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକଳନଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧି ରହିଛି । ଗତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ୭ ପ୍ରତିଶତ ରହିବ ବୋଲି ଆରବିଆଇ ଆକଳନ କରିଥିଲା ।

ଏହା ପୁର୍ବରୁ ଜାନୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚ ତ୍ରୈମାସରେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୬.୧ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ତେବେ ଏହି ଅବଧିରେ ସମସ୍ତ ଆକଳନ ଭୁଲ୍ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ଆରବିଆଇ ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ୫.୧ ପ୍ରତିଶତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଥିଲା। ଏହାପୂର୍ବରୁ, ଅକ୍ଟୋବର-ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୨ ତ୍ରୈମାସରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୪.୪ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା। ଏବଂ ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୨ ତ୍ରୈମାସରେ ଜିଡିପି ହାର ୬.୩ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ସେହିପରି ଏକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୨ ପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ତ୍ରୈମାସରେ ଦେଶର ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୪.୧% ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା।

