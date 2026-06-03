ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ S-400 ଦେଖି ଭୟରେ ଥରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ
୨୦୧୮ ମସିହାରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଋଷଠାରୁ ପାଞ୍ଚଟି S-400 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ କିଣିବାର ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ୟୁନିଟ୍ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ, ଚାଲିଥିବା ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବାକି ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନର ବିତରଣ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଦୂରଗାମୀ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଋଷଠାରୁ ଭାରତକୁ ସୁଦର୍ଶନ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା S-400 ଟ୍ରିଇମ୍ଫ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ଚତୁର୍ଥ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏଏନଆଇ (ANI) ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ସମୁଦ୍ର ପଥ ଦେଇ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁତୟନ କରାଯିବ।
୨୦୧୮ ମସିହାରେ ଋଷ ସହ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ପାଞ୍ଚଟି S-400 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଏହି ନୂତନ ବିତରଣ ଚତୁର୍ଥ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ର ଆଗମନକୁ ସୂଚିତ କରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀ ପାଖରେ ତିନୋଟି S-400 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରଣନୈତିକ ସେକ୍ଟରଗୁଡ଼ିକରେ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।
ଭାରତ ୨୦୧୮ ମସିହାରେ ପାଞ୍ଚଟି S-400 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ୟୁନିଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ, ଚାଲିଥିବା ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ବାକି ଦୁଇଟି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନର ବିତରଣ ସମୟସୂଚୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା।
S-400 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମିଶନ୍ ସିଷ୍ଟମର ପଞ୍ଚମ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଡିଫେନ୍ସ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ (DAC) ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ପାଞ୍ଚଟି S-400 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ରନ୍ କିଣିବାକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇସାରିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭାରତ ନିଜସ୍ୱ ‘ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁଶ’ ନାମକ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କାମ କରୁଛି, ଯାହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଋଷର ସିଷ୍ଟମ ଭଳି ସମାନ ଦୂରତାରେ ଶତ୍ରୁ ପକ୍ଷର ଡ୍ରୋନ୍କୁ ଖସାଇ ପାରିବା ଭଳି ନିଜସ୍ୱ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବିକଶିତ କରିବା। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କମ୍ପାନୀ ‘ସୋଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍’ ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ସହଭାଗୀ ଭାବରେ ଜଡିତ ରହିଛି।
ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ‘ସୁଦର୍ଶନ’ (S-400) ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଏହା ୩୦୦ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରରେ ଉଡୁଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ବାୟୁସେନାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ରଖୁଥିବା ବିମାନକୁ ଖସାଇ ଦେଇ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତାର ସର୍ଫେସ୍-ଟୁ-ଏୟାର କିଲ୍ର ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। S-400 ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ରଣାଳୀର ସର୍ବାଧିକ ମାରଣ କ୍ଷମତା ୪୦୦ କିଲୋମିଟର ରହିଛି।
ମେ ୭ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ହୋଇଥିବା ସାମରିକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଦ୍ୱାରା S-400 ଟ୍ରାଇମ୍ଫ୍ର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି। ଏହି ସଂଘର୍ଷର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ, ଅତିରିକ୍ତ S-400 ସିଷ୍ଟମ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଋଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇସାରିଛି।
S-400 କୁ ଋଷର ସବୁଠାରୁ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଦୂରଗାମୀ ସର୍ଫେସ୍-ଟୁ-ଏୟାର ମିସାଇଲ୍ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଏକାସଙ୍ଗେ ଅନେକ ଆକାଶମାର୍ଗୀ ବିପଦକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଏବଂ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ଅଟେ।