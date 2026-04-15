ଭାରତର ପ୍ରଥମ ‘ୱର୍କପ୍ଲେସ୍ ହାପିନେସ୍ ଆୱାର୍ଡ’: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଖୁସିକୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ
କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତରେ ନୂଆ ଫର୍ଦ୍ଦ; କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପପତି
‘Happiest Places to Work’ ପକ୍ଷରୁ ‘Happiest Places To Work Awards’ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଖୁସି (workplace happiness) ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏହି ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜୁଲାଇ ମାସ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିରେ ଭାରତର କର୍ପୋରେଟ୍ ଜଗତର ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଏହି ପୁରସ୍କାରର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ଏକ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ଏହା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ଆଜିକାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉଥିବାରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଆୟୋଜକଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା ସେହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିବେଶ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି।
ଜୁରି ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ
ଆରପିଜି (RPG) ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହର୍ଷ ଗୋଏଙ୍କା ଏହି ପୁରସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ। ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ମାନବ ସମ୍ବଳ (HR) ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏକ ଜୁରି ମଣ୍ଡଳୀ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କରିବେ। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ପଦବୀରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି। ପୁରସ୍କାର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଠିକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ପୁରସ୍କାର ଚୟନ ପାଇଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଜୁରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠିତ
‘Happiest Places to Work Awards’ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜୁରି ମଣ୍ଡଳୀ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବେ RPG ଗ୍ରୁପ୍ର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ହର୍ଷ ଗୋଏଙ୍କା। ଏହି ବିଚାରକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ସଂସ୍ଥାର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ SHRM (APAC & MENA) ର CEO ଅଚଲ ଖାନ୍ନା, ଟାଟା ପ୍ଲେ (Tata Play) ର MD ଏବଂ CEO ହରିତ ନାଗପାଲ, ପେପ୍ସିକୋ (PepsiCo) ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର CHRO ତଥା VP ପବିତ୍ରା ସିଂ, ଏବଂ YAAP ଡିଜିଟାଲ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଡଃ ଅତୁଲ ହେଗଡେ ପ୍ରମୁଖ ରହିଛନ୍ତି।
ଏହା ସହିତ HR କଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଡଃ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ସାହା, ନେସଲେ (Nestlé) ଦକ୍ଷିଣ ଏସିଆର ମାନବ ସମ୍ବଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ନୀତୁ ଭୂଷଣ, BPCL ର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ (HRD) ପୁଷ୍ପ କୁମାର ନାୟାର ଏବଂ ୱିପ୍ରୋ (Wipro) ର ପୂର୍ବତନ ଚିଫ୍ କଲ୍ଚର ଅଫିସର ସୁନୀତା ଚେରିଆନ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜୁରି ମଣ୍ଡଳୀର ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବେ।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଖୁସି ଉପରେ ନେତୃତ୍ୱମାନଙ୍କ ମତାମତ
“ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଖୁସି ଏବେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏହିଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଆଲୋଚନାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ,” ବୋଲି ହର୍ଷ ଗୋଏଙ୍କା କହିଛନ୍ତି।
‘Happiest Places to Work’ ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଜ ନାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ କାମ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବନାକୁ ଅଣଦେଖା କରିଥାନ୍ତି।
ପୁରସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
ଏହି ପୁରସ୍କାର ସେହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ମାନିତ କରେ, ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁଭୂତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ‘ଖୁସି ଆଲୋଚନା’ (Happiness Dialogue) କରାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ସଂସ୍ଥାର ସଂସ୍କୃତିର ଯାଞ୍ଚ (culture audit) ଏବଂ ଜୁରି ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତିମ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଆକାର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରର ସଂସ୍ଥା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ।
ନାମଲେଖା ବିବରଣୀ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନର ଲକ୍ଷ୍ୟ
ବର୍ତ୍ତମାନ www.happiestplacestoworkawards.com ରେ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆୟୋଜକମାନେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତି ସରଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଏହା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। କେବଳ କମ୍ପାନୀର ନିୟମ କିମ୍ବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନୁହେଁ, ବରଂ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତିଦିନ କାମରେ କିପରି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଉପରେ ମୁଖ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିଶେଷତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ
ଆୟୋଜକମାନେ ଏହାକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପୁରସ୍କାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଖୁସି ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀର CEO, CHRO ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ନେତୃତ୍ୱମାନେ ଯୋଗଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। କେବଳ ଖାତାକଲମର ନିୟମ ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି।
‘Happiest Places to Work’ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା
‘Happiest Places to Work’ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହ ମିଶି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅନୁଭୂତିକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିପରି ଅଧିକ ଖୁସି ଓ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କେବଳ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ, ବରଂ କିଛି ବାସ୍ତବିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ଅନୁସାରେ, ସେମାନେ କମ୍ପାନୀର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଟିମ୍ ସହିତ ଅତି ନିବିଡ଼ ଭାବେ କାମ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୈଳୀରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାନ୍ତି।