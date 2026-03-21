ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକାକୁ ନିଜ ବେସ୍ ଦେଲା ଭାରତ! ଭାଇରାଲ ଦାବି ଉପରେ କ’ଣ କହିଲେ ସରକାର
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ମିଥ୍ୟା ଦାବିକୁ ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆମେରିକା ଇରାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତଠାରୁ ସାମରିକ ସହାୟତା ଲୋଡ଼ିଛି।
ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ, ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ କପୋଳ କଳ୍ପିତ ବୋଲି କହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏପରି ପୋଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି।
ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି: “ମିଥ୍ୟା ଖବର ପ୍ରତି ସତର୍କତା! ଦୟାକରି ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଭିତ୍ତିହୀନ ଦାବି ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ!”
ଏହି ଭାଇରାଲ୍ ଦାବିଟି ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯିଏ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେରିକା ‘ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ୍’ (LEMOA) ଅଧୀନରେ ସାମରିକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସମର୍ଥନ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମ ଭାରତକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି।
ପୋଷ୍ଟଟି କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଫଶୋର ନିୟୋଜନ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅନୁମାନ କରିଥିଲା, ଏହାକୁ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ସହିତ ଯୋଡିଥିଲା।
ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ:
ହେଲେ, MEA ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଖାରଜ କରି କହିଛି ଯେ ଏପରି କୌଣସି ଘଟଣା ଘଟିନାହିଁ। ଏହା ଏକ ପୋଷ୍ଟର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ ଲେଖାଥିଲା: “ବ୍ରେକିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁଜ୍: ଆମେରିକା ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରୁ ଇରାନ ଉପରେ ବୋମା ପକାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସାମରିକ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଭାରତଠାରୁ ଅନୁମତି ମାଗିଛି।” ଅମଲାତନ୍ତ୍ରିକ ଭାଷାରେ, ଏହା LEMOA ର ଏକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା।
ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କୌଣସି ବର୍ଥ ଏପରି ଏକ ବିମାନ ବାହକକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ। ଏହାର ଆକାର ନଅଟି ଫୁଟବଲ୍ ପଡ଼ିଆ ସହିତ ସମାନ। ଅର୍ଥାତ୍, ଘରୋଇ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରୁ ରୋମାରିଓଙ୍କ ଏକ କିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା।
ତେଣୁ, ଏହାର ଗ୍ୟାଲେରୀ (ରୋଷେଇ ଘର) ରେ ଯୋଗାଣ ଲୋଡ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଲଙ୍ଗର ରହିବ। ସେ ଆହୁରି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆମେରିକୀୟ ସାମରିକ ଜାହାଜ କୋଙ୍କଣ ଉପକୂଳରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଲଙ୍ଗର ରହିବ।
ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ୍ (LEMOA) ହେଉଛି ଭାରତ ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ୨୦୧୬ରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଚୁକ୍ତିନାମା।
ଏହା ଉଭୟ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀକୁ ଇନ୍ଧନ, ମରାମତି, ଯୋଗାଣ ଏବଂ ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ପରସ୍ପରର ସାମରିକ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିପୂରଣଯୋଗ୍ୟ ଆଧାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ।