ସାବଧାନ! ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ଯରେ ଶୁଖିଯାଉଛି ଭୂତଳ ଜଳ; ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ କି ପାଣି…
ଜାଣନ୍ତୁ କଣ କହୁଛି ରିପୋର୍ଟ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଧୀରେ ଧୀରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି ଜଳସ୍ତର।ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଦେଖାଯିବ ଜଳାଭାବ। ଜାଣନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଜଳ।
ଭାରତରେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ପାଣି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ଗଭୀର ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
ଭାରତର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। କିଛି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂତଳ ଜଳର ଦ୍ରୁତ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ଜଳ ସଙ୍କଟ ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇପାରେ।
ଗବେଷଣାରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡିଛି ଯେ 2002 ରୁ 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 450 ଘନ କିଲୋମିଟର ଭୂତଳ ଜଳ ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ପରିମାଣ ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇପାରେ।
ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ଯେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଜଳ ସ୍ତରର ହ୍ରାସ ଘଟୁଛି ଏବଂ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ପାଣି ରହିବ?
ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗମ୍ଭୀର ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
୨୦୨୨ ମସିହାରୁ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଭୂତଳ ଜଳ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାର୍ଷିକ ଭୂତଳ ଜଳ ସମ୍ପଦ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ୨୦୨୪ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ୧୮ଟି ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ୧୦୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଗମ୍ଭୀର, ୨୨ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗୁରୁତର ଏବଂ ୬୯ଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ-ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭାରତରେ ଜଳ ସଙ୍କଟର ପରିମାଣର ଏକ ଧାରଣା ଦେଇପାରିବ।
ଦିଲ୍ଲୀରେ କେତେ ସମୟ ପାଇଁ ପାଣି ରହିବ: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଜଳ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ଜଳ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯମୁନା ନଦୀ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ବର୍ତ୍ତମାନର ଜଳ ଯୋଗାଣ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ରାଜଧାନୀରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନହୁଏ, ତେବେ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ୨୦୩୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ।
ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଭାରତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜଳ ସଙ୍କଟକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, 2019 ମସିହାରେ ଜଳ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 2021 ମସିହାରେ ଜଳ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ବର୍ଷାଜଳ ଅମଳ ଏବଂ ଭୂତଳ ଜଳ ପୁନଃଚାର୍ଜକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା।
ଭାରତରେ ଜଳ ଅଭାବର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ: ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତରେ ଜଳ ଅଭାବର କାରଣ କେବଳ ପ୍ରାକୃତିକ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର, ସହରୀକରଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣ ମଧ୍ୟ।
ଭାରତରେ କୃଷି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସର୍ବାଧିକ ଜଳ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସହରରେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ବିକାଶ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଭାବରେ ଅବଦାନ ରଖୁଛି।
ନଦୀ ଏବଂ ପୋଖରୀ ଜଳର ପ୍ରଦୂଷଣ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବା ମୌସୁମୀ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମରୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଜଳ ଅଭାବର ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।