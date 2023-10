ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମଥର ଟେବୁଲ ଟେନିସ ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ମିଳିଲା ପଦକ: ସୁତିର୍ଥା-ଅହିକା ରଚିଲେ ଇତିହାସ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଚୀନର ହାଙ୍ଗଜୋରେ ଚାଲିଥିବା ଏସିଆନ୍ସ ଗେମ୍ସ ୨୦୨୩ ରେ ପଦକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ପୂରଣ କରିଛି । ଆଜିର ୯ମ ଦିନରେ ପଦକ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ରହିଛି । ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ମହିଳା ଟେନିସ୍ ଟିମ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଇତିହାସ ରଚିଛି । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସୁତିର୍ଥା ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ଅହିକା ମୁଖାର୍ଜୀ କାରଣରୁ ପ୍ରଥମଥର ମହିଳା ଟେବୁଲ ଟେନିସର ଡବଲ୍ସରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମିଳିଛି । ଏଥିରେ ଭାରତକୁ ମିଳିଛି ପ୍ରଥମ ପଦକ । ସେମିଫାଇନାଲରେ ସୁତିର୍ଥା ଓ ଅହିକାଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା ।

ସୁତିର୍ଥା ଓ ଅହିକାଙ୍କୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ନର୍ଥ କୋରିଆର ସୁୟୋଙ୍ଗ ଚା ଓ ସୁଗିଙ୍ଗ ପାକଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ନର୍ଥ କୋରିଆ ଯୋଡି ଭାରତୀୟ ଯୋଡିଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ତେଣୁ ସୁତିର୍ଥା-ଅହିକାଙ୍କୁ ୩-୪ରେ ହାରିଯିବା ପରେ କେବଳ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିପାରିବ । ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ୨ଟିରୁ ଗୋଲ୍ଡ ଆଶା କରୁଥିଲା, ଅବଶ୍ୟ ଏବେ ତାହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ।

SMASHING IN STYLE: THE MUKHERJEE SISTERS🏓

🇮🇳’s Table Tennis phenomenal duo, Ahyika Mukherjee and Sutirtha Mukherjee script history at #AsianGames2022 by clinching the BRONZE MEDAL 🏓🥉 in the women’s doubles event! 🙌💫

They’ve broken the barrier in style, getting India’s… pic.twitter.com/FDVUgnD06p

— SAI Media (@Media_SAI) October 2, 2023