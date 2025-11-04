ପାକିସ୍ତାନ ମୁଣ୍ଡରେ ଚଡ଼କ, ଭାରତ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ବୋମା ତିଆରି କରିବାର ସୁଯୋଗ

ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷାର ଏପରି ଦେବ କଡ଼ା ଜବାବ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱ ମାନଚିତ୍ର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ନଅଟି ଦେଶ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ଏଥିରେ ଭାରତ, ଆମେରିକା, ବ୍ରିଟେନ, ରୁଷ, ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଏସ୍ରାଏଲ, ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

କିଛି ଦେଶ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି।  ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଚୀନା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ଭାରତ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସୁଯୋଗ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।

ଟ୍ରମ୍ପ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ଚୀନ୍, ପାକିସ୍ତାନ, ରୁଷ ଏବଂ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ପେଣ୍ଟାଗନକୁ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।

ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦାବି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରେ।

ଭାରତ ପାଖରେ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ:

ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ପାଖରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା ଉତ୍ପାଦନ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଥାଇପାରେ।

ପ୍ରକୃତରେ, ପୋଖରାନ୍ ପରମାଣୁ ପରୀକ୍ଷଣର ଏକ ଦଶନ୍ଧିରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପରେ, DRDO ବୈଜ୍ଞାନିକ କେ. ସନ୍ଥାନମ୍ ମେ ୧୯୯୮ ରେ କହିଥିଲେ ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କିମ୍ବା ଥର୍ମୋନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ବୋମା କମ୍ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ଏବଂ ଦେଶର ରଣନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲେ, ତତ୍କାଳୀନ ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜଗୋପାଳ ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।

