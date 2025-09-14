ଦେଶ ରଚିଲା ଇତିହାସ; ତିଆରି ହେଲା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ICMR ଏହି 5ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ଦେଲା ଲାଇସେନ୍ସ

ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଭାରତର ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ । ଏଣିକି ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ । ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟିକା(Malaria Vaccine) ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏଣିକି ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ । ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟିକା(Malaria Vaccine) ଏହି ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ ଥିବା ଔଷଧ ତୁଳନାରେ ବେଶ୍ ପ୍ରଭାବୀ ରହିବ ବୋଲି ଡାକ୍ତରମାନେ କହିଛନ୍ତି । ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବାରେ ଭାରତ ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।

ଭାରତୀୟ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା ପରିଷଦ (ICMR) ଦେଶରେ ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟିକାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ଆଡଫାଲସିଭାକ୍ସ ନାମକ ଏହି ଟିକା ଏକକାଳୀନ ମ୍ୟାଲେରିଆର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର କ୍ଷମତା ବଜାୟ ରଖେ। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଟିକା 2030 ସୁଦ୍ଧା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଦୂର କରିବାରେ ଏକ ବଡ଼ ସହାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ।

ଆଡଫାଲସିଭାକ୍ସ ନାମକ ଏହି ଟିକା ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଟିକା ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଘାତକ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରଜୀବୀ, ପ୍ଲାଜମୋଡିୟମ୍ ଫାଲସିପେରମରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟିକା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ICMR ର ଆଞ୍ଚଳିକ ଚିକିତ୍ସା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର (RMRC) ରେ ବିକଶିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଟିକା ଏକ ବିଶେଷ ଉପାୟରେ କାମ କରେ। ଏହା ରକ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ପରଜୀବୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରେ। ଏହା କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ରକ୍ଷା କରେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ଟିକା ଏହି ରୋଗକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିବାରୁ ମଧ୍ୟ ରୋକେ।

ଆଡାଫାଲସିଭାକ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ କମ୍। ଏହାକୁ ସହଜରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା କୋଠରୀ ତାପମାତ୍ରାରେ 9 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଷ୍ଟୋର କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ, ଏହି ଟିକା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ।

ଏହି ଟିକା କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ?

ICMR ପାଞ୍ଚଟି ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀକୁ ଆଡାଫାଲସିଭାକ୍ସ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦେଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଟିକାକୁ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ଏବଂ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବେ। ତେବେ ସେହି କମ୍ପାନିଗୁଡ଼ିକ ହେଲା…

1-ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇମ୍ୟୁନୋଲୋଜିକାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍

2-ଟେକ୍ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଲାଇଫକେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍

3-ପାନାକ୍ସିଆ ବାୟୋଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍

4-ବାୟୋଲୋଜିକାଲ୍ ଇ ଲିମିଟେଡ୍

5-ଜାଇଡସ୍ ଲାଇଫସାଇନ୍ସେସ

ଭାରତର ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣ ରୋଡମ୍ୟାପ୍

ଭାରତ 2027 ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ନୂତନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାମଲା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଶୂନ୍ୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହି ରୋଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୂଳପୋଛ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ଗତ ଦଶ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇଛି।

2017 ରେ, ପ୍ରାୟ 64 ଲକ୍ଷ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଥିଲା।

୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୨୦ ଲକ୍ଷକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଥଲା।

୨୦୧୭ ମସିହାରେ, ମ୍ୟାଲେରିଆରୁ ପ୍ରାୟ ୧୧,୧୦୦ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା।

୨୦୨୩ ମସିହାରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୩,୫୦୦କୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ଭାରତକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO)ର ଉଚ୍ଚ ଭାର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଭାବ ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି।

ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇରେ ସଫଳ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟର ନିକଟତର ହେଉଛି।

ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ

ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାର ସତ୍ତ୍ୱେ, ମ୍ୟାଲେରିଆର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଜ ନୁହେଁ।

ଓଡ଼ିଶା, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଏବଂ ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ ଭାରତର କିଛି ଅଂଶରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହାର ଏବେ ବି ଅଧିକ।

ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ସୀମିତ ଥିବାରୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆହୁରି ଅଧିକ।

ମୌସୁମୀ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମାମଲା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । କେବଳ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୨୬୪ ମାମଲା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ଏହା ଗତ ଚାରି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟା।

ଆଡାଫାଲସିଭାକ୍ସ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?

ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଆଡାଫାଲସିଭାକ୍ସ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିପ୍ଳବୀ ପଦକ୍ଷେପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଟିକା ମାରାତ୍ମକ ପରଜୀବୀ ପ୍ଲାସମୋଡିୟମ୍ ଫାଲସିପେରମକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରୋକିଥାଏ।

ଯଦି ଭାରତର ବିଦ୍ୟମାନ ପରୀକ୍ଷଣ, ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ନିରୀକ୍ଷଣ ରଣନୀତି ଏବଂ ଆଡାଫାଲସିଭାକ୍ସ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିରାକରଣର ଗତି ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ମଣିଷ ଉପରେ ଏହି ଟିକାର କ୍ଲିନିକାଲ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଟିକା ଭାରତକୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ମୁକ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ।

