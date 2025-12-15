Squash World Cup 2025: ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ, ୨୦୨୫ ବର୍ଷ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଏକ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଲା ଇଣ୍ଡିଆ
ସ୍କ୍ୱାସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ 2025ର ଫାଇନାଲରେ କ’ଣ ଘଟିଥିଲା ପଢ଼ନ୍ତୁ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ଆଉ ଏକ ଐତିହାସିକ କ୍ରୀଡା ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଦଳ ୨୦୨୫ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି ଏସୀୟ ଦେଶ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି। ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ହଂକଂକୁ ୩-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି।
ଏହି ବିଜୟର ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଭାରତ ପୁରା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନାହିଁ। ମିଶ୍ରିତ ଦଳ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ଏକ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି।
ପୂର୍ବରୁ, ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବେ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା। ୨୦୨୩ ମସିହାରେ, ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ନୂତନ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା।
ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଫାଇନାଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ:
ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଡ୍ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରାଜିଲକୁ ୪-୦ ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଏହା ପରେ ଭାରତ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା।
ସେମିଫାଇନାଲରେ ଭାରତ ଦୁଇ ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଇଜିପ୍ଟ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୩-୦ ଗୋଲରେ ଜିତି ଫାଇନାଲକୁ ଉଠିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ:
ଫାଇନାଲରେ ଭାରତର ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଜୋଶ୍ନା ଚିନାପ୍ପା ବିଶ୍ୱର ୩୭ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଲି କା ୟିଙ୍କୁ ୩-୧ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ।
ଏସୀୟ କ୍ରୀଡା ପଦକ ବିଜେତା ଅଭୟ ସିଂହ ଏହା ପରେ ଆଲେକ୍ସ ଲାଉଙ୍କୁ ୩-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର ନେତୃତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିଥିଲେ।
ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ, ୧୭ ବର୍ଷୀୟ ଅନହତ ସିଂହ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ବିଶ୍ୱର ୩୧ ନମ୍ବର ଖେଳାଳି ଟମାଟୋ ହୋଙ୍କୁ ୩-୦ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଭାରତର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ଭାରତର ପୁରୁଷ ଜାତୀୟ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭେଲାଭାନ୍ ସେନ୍ଥିଲକୁମାରଙ୍କୁ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ନାହିଁ।
ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ପୂର୍ବରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା:
ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ ୧୨ଟି ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଜିପ୍ଟ, ହଂକଂ, ଜାପାନ, ମାଲେସିଆ, ଇରାନ, ପୋଲାଣ୍ଡ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦେଶ ସାମିଲ ଥିଲେ।
ସ୍କ୍ୱାସ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୧୯୯୬ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟ ଭଳି ଦଳ ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତିଛନ୍ତି।