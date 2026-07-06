ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଭାରତ

ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି

By Manoranjan Sial

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସେଚେଲ୍ସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମର୍ଯ୍ୟାଦାଜନକ ‘ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦି ବ୍ଲୁ ହରାଇଜନ’ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ମାନ ସମ୍ପର୍କରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଜା ଆସିଫ ଦେଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟ ଉପରେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଛି ଭାରତ। ୱାଜାଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି ବାଉଳି ଚାଉଳି ହେଉଛନ୍ତି।

ୱାଜାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି; ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ମାନସିକ ଭାବେ ଅସ୍ଥିର ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କାମ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେହି ବିଷୟରେ ପିଲାଳିଆମି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଈର୍ଷା ଓ ଘୃଣାରୁ ସେ ଏପରି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏପରି ବୟାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ।
ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ସମ୍ପ୍ରତି ସେସେଲ୍ସ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ‘ଗାର୍ଡିଆନ୍ ଅଫ୍ ଦ ବ୍ଲୁ ହୋରାଇଜନ୍’ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିଆଲ ସମ୍ମାନର ବୈଧତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିବା ପରେ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛି।

ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମୁକାବିଲା ଓ ଛୋଟ ଦ୍ୱିପୀୟ ବିକାଶ ଶୀଳ ଦେଶଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାର୍ଥର ସମର୍ଥନରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ମାନ ଗ୍ରହଣ ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏହାକୁ ଭାରତ ଓ ସେସେଲ୍ସର ବନ୍ଧୁତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଏହାକୁ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ମୁକାବିଲା କରୁଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ…

ହଜାରେ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିଲା ୨୪୦ରୁ…

ଖ୍ୱାଜା ଆସିଫ୍ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ପାଇଁ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ତାଲିବାନ ସରକାରର ସୀମା ଓ ଜନଜାତୀୟ ମାମଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ନୁରୁଲ୍ଲା ନୁରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ‘ମାନସିକ ଭାବେ ଅସୁସ୍ଥ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

You might also like More from author
More Stories

ପୁରୀ-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ…

ହଜାରେ ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଥିଲା ୨୪୦ରୁ…

ଫୁଟବଲରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ମୋହର…

ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦୌଡ଼ିବ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ…

1 of 17,485