ଭାରତ-ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ମଧ୍ୟରେ ଐତିହାସିକ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି: ଭାରତରୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ କିଣିବ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ
ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସେନାକୁ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ୍ ଯୋଗାଇବା, ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍କୁ ମଜବୁତ କରିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାବୋୱୋ ସୁବିଆନ୍ତୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ହୋଇଥିବା ଆଲୋଚନାର ମୁଖ୍ୟ ନିଷ୍କର୍ଷ ଭାବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଜାକର୍ତ୍ତା: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାବୋୱୋ ସୁବିଆନ୍ତୋଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସେନାକୁ ଭାରତର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ରହ୍ମୋସ ମିସାଇଲ୍ ଦିଆଯିବ, ସମୁଦ୍ର ପଥର ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଯିବ ଏବଂ ଜରୁରୀ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବସାୟକୁ ମଜବୁତ କରାଯିବ। ଦୁଇ ଦେଶର ବନ୍ଧୁତାକୁ ଆହୁରି ପାଖ ଆଣିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଚାଷକାମ, ଔଷଧ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାୟ ୧୨ଟି ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ସୋମବାର ଜାକର୍ତ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟବସାୟ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମୋଦୀ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଦେଶ ଗସ୍ତରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଏହା ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଥିଲା।
ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଭାରତରୁ ‘ଅସ୍ତ୍ର’ ମିସାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିବ। ଭାରତର ‘ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୂର’ ସମୟରେ ଆକାଶରୁ ଆକାଶକୁ ମାଡ଼ କରୁଥିବା ଏହି ମିସାଇଲ୍ର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଏବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଷ୍ଟିଲ୍, ନିକେଲ୍ ଓ ଦୁର୍ଲଭ ଚୁମ୍ବକ ତିଆରି କାରଖାନାରେ ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରିବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଦୁଇ ଦେଶ ମିଶି ରଣନୀତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ‘ସାବାଙ୍ଗ ବନ୍ଦର’ର ବିକାଶ କରିବେ। ଏହି ବନ୍ଦରଟି ମଲାକ୍କା ସମୁଦ୍ର ପଥ ନିକଟରେ ଅଛି, ଯାହା ଭାରତର ଗ୍ରେଟ୍ ନିକୋବର ବନ୍ଦର ପ୍ରକଳ୍ପଠାରୁ ମାତ୍ର ୧୦୦ ମାଇଲ୍ ଦୂର।
ଏହି ସଫଳ ବୈଠକ ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, “୨୦୧୮ରେ ଆମେ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ତାହା ଆଜି ଏକ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତାକୁ ଛୁଇଁଛି। ଉନ୍ନତି, ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ଶିକ୍ଷା— ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆଜିଠାରୁ ଭାରତ-ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।” ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଭରସା ଯୋଗୁଁ ସେନା ଓ ସମୁଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଆଦାନପ୍ରଦାନ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇ ମୋଦୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଆଇଆଇଏମ୍-ବାଙ୍ଗାଲୋର (IIM-Bangalore)ର ଏକ କ୍ୟାମ୍ପସ ଖୋଲାଯିବ। ସେହିପରି ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ‘ୟୁପିଆଇ’ (UPI) ଏବେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସହ ଜଡ଼ିତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ଯାତ୍ରା କରିବା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଏହାଛଡ଼ା ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବ୍ଲୁ ଇକୋନୋମି ଉପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରାଯିବ। ଶେଷରେ, ଦୁଇ ନେତା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ସ୍ଥିତି ସମେତ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱର ଏହି ଅଶାନ୍ତ ସମୟରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ଓ କୂଟନୀତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ। ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଦୁଇ-ଦେଶ ସମାଧାନ (Two-State Solution) ଏବଂ ସେଠାରେ ସ୍ଥାୟୀ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ ବୋଲି ସେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।