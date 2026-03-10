ଭାରତରେ ହେବନାହିଁ ଗ୍ୟାସର ଅଭାବ; ସରକାର ଲାଗୁକଲେ ECA, ଜାଣନ୍ତୁ କ’ଣ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଯୁଦ୍ଧ ଭାରତୀୟ ରୋଷେଇ ଘରର ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରୁଛି। ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ଅଛି, LPG ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଫସି ରହିଛି, ଏବଂ ସରକାର ତୈଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଏକ ଆଇନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସରକାର 5 ମାର୍ଚ୍ଚ, 2026 ରେ ଅକ୍ସେସିଆଲ କମୋଡିଟିଜ ଆଇନ, 1955, କିମ୍ବା ECA କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିଲେ।
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦେଶର ସମସ୍ତ ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକୁ LPG ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କେବଳ ପ୍ରୋପେନ୍ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟେନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏବେ ବନ୍ଦ କରାଯିବ, ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ LPG କେବଳ IOC, BPCL ଏବଂ HPCL କୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଯାହା 33 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପରିବାର ପାଇଁ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବେଶ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ।
ECA କ’ଣ ଏବଂ ଏହାକୁ “ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର” କାହିଁକି କୁହାଯାଏ?
ସଂସଦ 1955 ମସିହାରେ ଏହି ଆଇନ ପାସ୍ କରିଥିଲା। ଏହା ଅଧୀନରେ, ଯେକୌଣସି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଉତ୍ପାଦନ, ଷ୍ଟକ୍, ବିକ୍ରୟ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ସରକାରଙ୍କର ଅଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏହାର ଆରମ୍ଭରୁ ଏହି ଆଇନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ? ଧାରା 7 ଅନୁଯାୟୀ 3 ମାସରୁ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଜରିମାନା।
ତେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ECA କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2022 ରେ ଋଷ-ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ରିଫାଇନର୍ସମାନଙ୍କୁ ରପ୍ତାନି ଏବଂ ଘରୋଇ ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବାରୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, LPG ପାଇଁ ଏପରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଉତ୍ପାଦନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ଏହା ଏହାକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍କେତ କରିଥାଏ।
ଭାରତ ବାର୍ଷିକ 3କୋଟି 13 ଲକ୍ଷ ଟନ୍ LPG ବ୍ୟବହାର କରେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ 1.28 କୋଟି ଟନ୍ ଘରୋଇ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ – ପ୍ରାୟ 58 ପ୍ରତିଶତ ଆମଦାନୀ କରାଯାଏ, ଏବଂ ଆମଦାନୀର 85-90 ପ୍ରତିଶତ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଆସେ।
ଯେତେବେଳେ ଏହି ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, LPG ଟ୍ୟାଙ୍କରଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ 25-30 ଦିନର ଏଲପିଜି ବଫର ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡ୍ରୋନ ଏବଂ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣରେ କାତାରର ଏଲଏନଜି ସୁବିଧା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋନେଟ୍ ଏଲଏନଜି କାତାର ଯୋଗାଣ ଉପରେ ଏକ ଫୋର୍ସ ମେଜର କ୍ଲଜ୍ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା।
ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଇସିଏ ଆଦେଶ ଦ୍ୱାରା ରାସାୟନିକ ଶିଳ୍ପ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପ୍ରୋପେନ ଏବଂ ବ୍ୟୁଟେନ ପେଟ୍ରୋକେମିକାଲ୍ସ ପାଇଁ OPaL ର ଦହେଜ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ହେବା ଫଳରେ ଉତ୍ପାଦନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। GAIL ଏକ ଫୋର୍ସ ମାଜିଓର ନୋଟିସ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ 14.2 କିଲୋଗ୍ରାମ ସିଲିଣ୍ଡର 853 ରୁ 913 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟିକ ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଅଭାବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି।
ବ୍ରେଣ୍ଟ ଅଶୋଧିତ ତେଲ 92 ଉପରେ ଅଛି, ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହେ, ତେବେ ଏହି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା। ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ।