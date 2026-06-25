ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଲା ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ; ଜାଣନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଖେଳିବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ବଦଳିଲା ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ
IND vs IRE T20: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଅଛି। ୨୬ ଜୁନରୁ ଏହି ୨ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟସୂଚୀରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି।
କାହିଁକି ବଦଳିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟ?
ଆସନ୍ତା ୨୮ ଜୁନ ଦିନ ଲଣ୍ଡନର ଲର୍ଡସ ମୈଦାନରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏକ ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଠିକ୍ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଭାରତ ଓ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି। ଉଭୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ ଯେପରି ଏକାଠି ନହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟକୁ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସିରିଜ୍ର ଉଭୟ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯିବ।
କେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍?
କ୍ରିକେଟ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ‘କ୍ରିକବଜ୍’ର ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୬ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ସୂଚୀ ରହିଥିଲା। ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ସମୟକୁ ଏକ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ସେଟ୍ କରାଯାଇଛି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କରିପାରନ୍ତି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ
ଏହି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରେ ଭାରତର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ପଦାର୍ପଣ ହୋଇପାରେ। ବିଗତ ଦୁଇଟି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନ୍ରେ ନିଜ ବ୍ୟାଟିଂର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ବୈଭବଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁକୁ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିବେ।