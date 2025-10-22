ଥରିବ ପୁରା ପାକିସ୍ତାନ; ସବୁ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେବ ଭାରତ, ରୁଷିଆ ଠାରୁ S-400 ମିସାଇଲ କିଣିବ ଇଣ୍ଡିଆ…
ଡରିଲାଣି ପାକିସ୍ତାନ !
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭୟରେ ପାକିସ୍ତାନ । ଏବେ ବଁଚିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ । ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆଗରୁ ୧୦ ଥର ଭାବିବ ପାକିସ୍ତାନ । ନଚେତ ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେବ । କାରଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଧୁଳି ଚଟାଇଥିବା S-400 ମିସାଇଲ ଏବେ ବାୟୁସେନାକୁ ଫେରୁଛି । ରୁଷିଆର ଏହି ମିସାଇଲ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ତାର କରାମତି ଦେଖାଇଥିଲା।
ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମୟରେ ଭାରତ ଏହି ମିସାଇଲ ବ୍ଯବହାର କରି ପାକିସସ୍ତାନର ସମସ୍ତ ଡ୍ରୋନକୁ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲା । ପାକ ବାୟୁସେନା ଭାରତକୁ ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ ପଠାଉଥିବା ମିସାଇଲ ମଦ୍ୟ ଧ୍ବଂସ କରିଦେଇଥିଲା S-400 ।
ଏହାର ପରାକ୍ରମ ଓ ଏହି ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଭାରତୀୟଙ୍କ ମନକିଣି ନେଇଛି । ଏଣୁ ରୁଷିଆ ଠାରୁ ଆହୁରୀ S-400 ମିସାଇଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି । ଏନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ବୋଲି ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ।
ପ୍ରାୟ 10 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର S-400 ମିସାଇଲ ରୁଷିଆ ଠାରୁ କିଣିବ ଭାରତ । ଯାହାଦ୍ବାରା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଆହୁରୀ ମଜବୁତ ହେବ । ତେବେ ବାୟୁସେନା ଏନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ପରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ଏବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି । ଆସନ୍ତାକାଲି ହେବାକୁ ଥିବା ବୈଠକ ପରେ ଏବାବଦରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଏହାଛଡା ଯଦି ଦେଖିବା 2018 ମସିହାରେ ଭାରତ 5ଟି S-400 ମିଶାଇଲ କିଣିବା ଲାଗି ରୁଷିଆକୁ କହିଥିଲା । ମାତ୍ର ରୁଷିଆ 3ଟି ମିସାଇଲ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେସୁଦ୍ଧା ଆହୁରୀ 2ଟି ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ । ରୁଷିଆ ଓ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ହେତୁ ମିସାଇଲ ଦେବାରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି । ଏ ଦିଗରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଭାରତ କହିଛି ।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷକୁ ପୁଟିନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇ ଦେଶ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବଳକୁ ଆହୁରୀ ସୁଦୃଢ କରିବା ଦିଗରେ କଥା ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।