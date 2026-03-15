ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ରୁଣ ଦିଏ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ଭାରତ ଠାରୁ କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଦେଶ ଧାର ନେଇଛି?
ଭାରତଠୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ?
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଭାରତ ଆବଶ୍ଯକ ପଡିଲେ ପଡୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ରୁଣ ଦିଏ ଓ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ରୁଣ ମଧ୍ୟ ଆଣିଥାଏ। ତେବେ କଣ ଭାରତ, ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ କେବେ ବି ରୁଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି କି ନାହିଁ? ଆସନ୍ତୁ ଏବାବଦରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣିବା।
ଭାରତ କ’ଣ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସିଧାସଳଖ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ: ସାଧାରଣତଃ, ଭାରତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଏହାର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ (ଯେପରିକି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କିମ୍ବା ନେପାଳ) ‘କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ’ କିମ୍ବା ସିଧାସଳଖ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି କିଛିଟା ଭିନ୍ନ ଦେଖାଯାଏ।
ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ବିକଶିତ ଅର୍ଥନୀତି ଅଛି (ଏହା ଏକ OECD ସଦସ୍ୟ), ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହାକୁ ଭାରତଠାରୁ ପାରମ୍ପରିକ ଋଣ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଦୁଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ପର୍କ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ରେ, ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ନିବେଶ ଚୁକ୍ତି (BIT) ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା, ଯାହା ଉଭୟ ଦେଶର ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରେ।
ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତୀୟ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ: ଭାରତରୁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରବାହ ଋଣ ଆକାରରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ବଡ଼ ଧରଣର ନିବେଶ ଆକାରରେ କରାଯାଇଥାଏ। 2000 ରୁ 2025 ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଇସ୍ରାଏଲରେ ପ୍ରାୟ 443 ନିୟୁତ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟର ସିଧାସଳଖ ନିବେଶ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ନିବେଶକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ହେଉଛି ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍, ଯାହା 2023 ରେ ଇସ୍ରାଏଲର ହାଇଫା ବନ୍ଦର ଅଧିଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 9,800 କୋଟି ନିବେଶ କରିଥିଲା। ଏହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ମାଟିରେ ଭାରତ ଦ୍ୱାରା ନିଆଯାଇଥିବା ସର୍ବବୃହତ ଆର୍ଥିକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କ କଥା ଆସେ, ଗତିଶୀଳତା ଓଲଟା ପରି ମନେହୁଏ। ଭାରତ ଇସ୍ରାଏଲୀ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଉପକରଣର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରେତା। SIPRI ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରାଏଲର ମୋଟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ରପ୍ତାନିର ପ୍ରାୟ 34% ଭାରତ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ।