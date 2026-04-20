ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା ପରେ ଭାରତ ଜାରି କଲା ନୂଆ ଆଡଭାଇଜରି

ହୋର୍ମୁଜ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ (Hormuz Strait) ରେ ୨ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣା ପରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ୭ଟି ଜାହାଜକୁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି।

By Priyanka Das

Indian Advisory on Iran : ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ୨ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଗୁଳିଚାଳନା ଘଟଣା ପରେ, ଏପ୍ରିଲ ୧୮ ତାରିଖରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ନିକଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ପତାକାଧାରୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଡଭାଇଜରି ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଲାରକ ଦ୍ୱୀପ (Larak Island) ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେବଳ ନୌସେନାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ହିଁ ସେଠାରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି।

ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଜାହାଜର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନୌସେନା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୧ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଏହି ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିସାରିଛନ୍ତି।

ଏପ୍ରିଲ ୧୮ରେ ‘ଦେଶ ଗରିମା’ ନାମକ ଶେଷ ଟ୍ୟାଙ୍କରଟି ସେଠାରୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଥିଲା। ସେହି ଦିନ ହିଁ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ‘ଜଗ ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଏବଂ ‘ସନମାର ହେରାଲ୍ଡ’ ଉପରକୁ ଇରାନୀ ଗାର୍ଡଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁଳିମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା।

ଦେଶ ଗରିମା’ ଜାହାଜ କେବେ ଭାରତ ପହଞ୍ଚିବ?

ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ‘ଦେଶ ଗରିମା’କୁ ଆରବ ସାଗରରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହା ଏପ୍ରିଲ ୨୨ ତାରିଖରେ ମୁମ୍ବାଇ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଲାରକ ଦ୍ୱୀପ ହୋର୍ମୁଜର ସବୁଠାରୁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବିନ୍ଦୁରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏଠାରେ ଇରାନର ତୈଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ରହିଛି। ଇରାନର ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ଆଖପାଖ ଜଳକ୍ଷେତ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ।

ଲାରକ ଦ୍ୱୀପକୁ ନେଇ ସତର୍କ ଅଛି ଇରାନ

ହୋର୍ମୁଜ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବଙ୍କର ଏବଂ ରଡାର ପ୍ରଣାଳୀର ନେଟୱର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଉଛି। ଲାରକ ଦ୍ୱୀପ, ହୋର୍ମୁଜ ଦ୍ୱୀପର ଦକ୍ଷିଣରେ ପ୍ରାୟ ୩୩ କିଲୋମିଟର ଚଉଡ଼ା ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଇରାନ-ଆମେରିକା ସଂଘର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ୨୦% ତୈଳ ପରିବହନ କରୁଥିବା ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ ଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ୭ଟି ଜାହାଜ ମୁତୟନ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସେଠାରେ ଇରାନର ଅନେକ ସାମରିକ ଘାଟି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି, ଯାହା ଛୋଟ ଏବଂ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୪ଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ସହ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛି ଏବଂ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି। ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗର ନିକଟରେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ୭ଟି ଜାହାଜ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ହୋର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଏହି ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ।

 

