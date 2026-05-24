ଇବୋଲା ସତର୍କତା : ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ
ଆଫ୍ରିକା ସେଣ୍ଟର୍ସ ଫର୍ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ (Africa CDC) ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାକୁ "ମହାଦେଶୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି" ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଫ୍ରିକାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପିବା ପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଡଭାଇଜରୀ ବା ଯାତ୍ରା ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ କଙ୍ଗୋ, ଉଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନକୁ ଜରୁରୀ ନଥିଲେ ଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ଗତ ମେ ୧୭ ତାରିଖରେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏକ ‘ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା’ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଭାରତ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। କଙ୍ଗୋ ଏବଂ ଉଗାଣ୍ଡାରେ ଏବେ ଇବୋଲାର ‘ବୁଣ୍ଡିବୁଗ୍ୟୋ’ (Bundibugyo) ନାମକ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପୁଛି, ଯାହାକୁ ଆଫ୍ରିକା ସିଡିସି (Africa CDC) ମଧ୍ୟ ମହାଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିପଦ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି।
ଇବୋଲା ହେଉଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ଭାଇରସ୍ ରୋଗ, ଯାହା ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବାହାରୁଥିବା ରକ୍ତ, ବାନ୍ତି, ଝାଳ, ଶୁକ୍ରାଣୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାରୀରିକ ସ୍ରାବ ସିଧାସଳଖ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତର ଏବଂ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସା ନ ମିଳିଲେ ଏହା ପ୍ରାଣଘାତୀ ହୋଇପାରେ।
ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୱର, ଦୁର୍ବଳତା, ମାଂସପେଶୀରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ବାନ୍ତି ଏବଂ ଝାଡ଼ା ହେବା ଅନ୍ୟତମ। କିଛି ଗୁରୁତର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କିମ୍ବା ବାହ୍ୟ ରକ୍ତସ୍ରାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେଣୁ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି।