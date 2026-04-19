Strait of Hormuz : ଭାରତୀୟ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର ଜବାବ ଦେଲା ଭାରତ
ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ (Strait of Hormuz) ଇରାନ ଏବଂ ଓମାନ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତୈଳ ମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ 20 ପ୍ରତିଶତ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏହି ପଥ ଦେଇ ପରିବହନ କରାଯାଇଥାଏ
India warns Iran : ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ (Strait of Hormuz) ଭାରତୀୟ ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଭାରତ ଇରାନକୁ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଜଗ ଅର୍ଣ୍ଣବ’ ଏବଂ ‘ସନମାର ହେରାଲ୍ଡ’ ନାମକ ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଇରାନ ନୌସେନା ଗୁଳି ଚଳାଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏକ ଜାହାଜର କ୍ୟାବିନ କାଚ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ହେବ।
ଟିକସ ଦେବାକୁ ଭାରତର ମନା
ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ଥିବା ଇରାନର କୂଟନୈତିକ ମିଶନ ଏବଂ IRGC (ଇରାନର ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ) ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। IRGC ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଟିକସ ଲଗାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏଭଳି କୌଣସି ଦେୟ ଦେବାକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇଛି।
କୋଚିରେ ରହିଛି ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧପୋତ, ବଢୁଛି ଉତ୍ତେଜନା
ଏହି ଘଟଣା ଏପରି ସମୟରେ ଘଟିଛି ଯେତେବେଳେ ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧପୋତ ‘IRIS Lavan’ ଭାରତର କୋଚି ବନ୍ଦରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି। ଏହି ଜାହାଜର 183 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 120 ଜଣଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 4 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ନିକଟରେ ଆମେରିକୀୟ ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଆକ୍ରମଣରେ ଇରାନର ‘IRIS Dena’ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।
ଓମାନ ନିକଟରେ ଗୁଳିବର୍ଷଣ, ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଜାହାଜ
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାରେଲ ତୈଳ ଧରି ଆସୁଥିବା ଦୁଇଟି ଭାରତୀୟ ଜାହାଜ ଓମାନର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଇରାନ ନୌସେନାର ଗୁଳିମାଡ଼ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଇରାନ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଆମେରିକା ଓ ଇସ୍ରାଏଲ ସହ ସଂଘର୍ଷରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଶାନା କରାଯିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଇରାନର ଦ୍ୱିମୁଖୀ ନୀତିକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି।
ଭାରତର କଡ଼ା ବିରୋଧ, ଇରାନ ଦୂତଙ୍କୁ ତଲବ
ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଭାରତର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କଡ଼ା ଆପତ୍ତି ଜଣାଇଛି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଇରାନ ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତଙ୍କୁ ତଲବ କରାଯାଇ ଭାରତ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ବୋଲି କହିଛି। ଭାରତୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ IRGC ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନିଆଯାଉଛି। ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଭାରତ ସର୍ବଦା ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଏବଂ ଏଥିରେ କୌଣସି ବାଧା ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ।