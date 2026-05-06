ଖେଳ ମୈଦାନରେ ପୁଣି ଦେଖାଯିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ? ସରକାର ଦେଲେ ଅନୁମତି; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମିଳିଲା ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍
ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିଲା ଭାରତର ଦ୍ୱାର...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ପାକିସ୍ତାନକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଭାରତ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରୀଡା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହାର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଜାରି ରହିବ। କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବୁଧବାର ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଯଦି ଭାରତ ଏକ ବହୁପାକ୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରେ ତେବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରି କହିଛି ଯେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳିବାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ଭାରତ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ୨୦୩୬ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଏବଂ ୨୦୩୦ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛି। ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି ଯେ ଭାରତ ଭାରତରେ କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବହୁପାକ୍ଷିକ ଇଭେଣ୍ଟ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ପାଳନ କରିବ। ତେଣୁ, ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟ ଦଳ କିମ୍ବା ଖେଳାଳି ସମସ୍ତ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେଉଁଠାରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।
ଭାରତ ପ୍ରଥମେ ଗତ ବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରୀଡା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ସ୍ଥିରତା ଜାରି କରିଥିଲା। ସେତେବେଳେ କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଆୟୋଜକ ନ ହେଲେ ଭାରତ କୌଣସି ବହୁପାକ୍ଷିକ କ୍ରୀଡା ଇଭେଣ୍ଟରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବ ନାହିଁ।
ଏହି ନୀତି କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୬ ମସିହାରେ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ କ୍ରିକେଟ୍ ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିଥିଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଭାରତୀୟ ଦଳ କେବେ ପାକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିନାହିଁ।