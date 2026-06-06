କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପେଟ୍ରୋଲ୍ଠାରୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଇନ୍ଧନ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପେଟ୍ରୋଲ୍ଠାରୁ ୨୦ ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ ମିଳିବ ଇନ୍ଧନ
E85 Fuel: ସରକାର ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହାଇ-ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ‘ଇ-୮୫’ କୁ ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତୁଳନାରେ ଲିଟର ପିଛା ୨୦ ଟଙ୍କା ରିହାତିରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ଇନ୍ଧନ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ। ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ ଏଠାରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ର ଏକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ଇ-୮୫ ଇନ୍ଧନର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଇନ୍ଧନ ସାରା ଦେଶର ୪୮ଟି ସରକାରୀ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପରେ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଉପଲବ୍ଧତାକୁ ୫୦୦ଟି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୭ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୫,୦୦୦ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛନ୍ତି।
ସାଧାରଣ ପେଟ୍ରୋଲ୍ଠାରୁ କେତେ ଅଲଗା?
ଇ-୮୫ ଇନ୍ଧନରେ ୮୦-୮୫ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ଏବଂ ୧୪-୧୯ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କେବଳ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହା ଇ-୨୦ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇ-୧୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ମିଶ୍ରଣ ବିଶିଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନରେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ୟୁନିଟ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଯାହା ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଇଥାନଲ୍ର ମାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ଆପେ ଆପେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ।
ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇ-୮୫ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣର ସ୍ତର ବର୍ଷ ୨୦୩୦-୩୧ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ୨୬ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଘରୋଇ ସ୍ତରରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ଇଥାନଲ୍ର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ଇ-୮୫ ର ମୂଲ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ତୁଳନାରେ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଟଙ୍କା କମ୍ ରଖିଛନ୍ତି।
୧.୮୪ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସଞ୍ଚୟ
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ହାରକୁ ୨୦୧୪ ର ୧.୫୩ ପ୍ରତିଶତରୁ ବଢ଼ାଇ ଏବେ ୨୦ ପ୍ରତିଶତ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରିଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରାରେ ୧.୮৪ ଲକ୍ଷ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ପ୍ରାୟ ୩୦୨ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ, ଇ-୮୫ ରେ ଚାଲୁଥିବା ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଗାଡ଼ି ତୁଳନାରେ ଗ୍ରୀନହାଉସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମନକୁ ପ୍ରାୟ ୬୧ ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ କରିପାରିବେ। ଇଥାନଲ୍ର ଅଧିକ ଅକ୍ଟେନ୍ ରେଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଭଲ ହେବା ସହ ସଫା ଦହନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମିଯାଏ।
କେମିତି ହୋଇପାରିବ ଅଧିକ ସେଭିଂସ?
ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ନୂଆ ଦୁଇଚକିଆ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଅଧା ଗାଡ଼ି ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆପଣାଇ ନିଅନ୍ତି, ତେବେ ଇଥାନଲ୍ର ବାର୍ଷିକ ଚାହିଦା ୩୧୨ କୋଟି ଲିଟରରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୧୨,୪୦୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅତିରିକ୍ତ ଆୟ ହୋଇପାରିବ।
ଏଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ବାର୍ଷିକ ପ୍ରାୟ ୧୫,୧୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟ ହେବା ସହ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ନିର୍ଗମନରେ ୬୬.୪ ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ହ୍ରାସ ଘଟିବ। ବ୍ରାଜିଲ୍ ସହ ତୁଳନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେଠାରେ ୮୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ହାଲୁକା ଗାଡ଼ି ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ଏବେ ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜାତୀୟ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି।
ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ କଲେ ଏହି ଅପିଲ୍
ଇଥାନଲ୍-ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଦୂର କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଇ-୮୫ ବିଶେଷ ଭାବେ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଯେବେଠାରୁ ଇ-୨୦ ଜାତୀୟ ମାନକ ଇନ୍ଧନ ପାଲଟିଛି, ସେବେଠାରୁ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଖରାପ ହେବାର କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ।
କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନେ ଇ-୮୫ ଇନ୍ଧନ ଏବଂ ଫ୍ଲେକ୍ସ-ଫ୍ୟୁଏଲ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଟ୍ୟାକ୍ସ ନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହି ସବୁଜ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେ ଇଥାନଲ୍କୁ ଭାରତର ଶକ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରି କହିଛନ୍ତି, “ଇଥାନଲ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲିଟର ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନର ସ୍ଥାନ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଇ-୮୫ ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁନ୍ଦାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର ଭାବନା ରହିଛି।”