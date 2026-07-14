ଆରମ୍ଭରୁ ଆଣ୍ଠେଇଲାଣି ଇଂଲଣ୍ଡ, ୱିକେଟ ପରେ ୱିକେଟ ନେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ବୋଲର

ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବାଷ୍ଟନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ବର୍ମିଂହାମର ଏଜବାଷ୍ଟନଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଉଭୟ ଦଳ ଏହି ସିରିଜରେ ନିଜର ଦବଦବା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତରେ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିନଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏଥର ନିଜର ପୁରୁଣା ଖରାପ ଫର୍ମକୁ ପଛରେ ପକାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। ଦଳକୁ ମଜଭୂତ କରିବା ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳିମାନେ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସହ କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ଇଶାନ କିଷନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗକୁ ବେଶ୍ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିଛି। ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂ ବିଭାଗରେ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାର କ୍ଷମତା ରହିଥିବା ବେଳେ ବୋଲିଂ ବିଭାଗକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରିତ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ଭାରତ ୬ଟି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜରୁ ୩ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୩ଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ସହ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଦଳ ହାରିଛି। ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପକୁ ଆଉ ବର୍ଷେରୁ କମ୍ ସମୟ ବାକି ଥିବାରୁ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ସିରିଜ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ସିରିଜରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଗୋଡ଼ରେ ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ, ଏଜବାଷ୍ଟନରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ରେକର୍ଡ ବେଶ୍ ଭଲ ରହିଛି। ଗତ ୧୨ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୈଦାନରେ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବି ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରି ନାହିଁ। ୨୦୧୪ରେ ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷଥର ପାଇଁ ଏଠାରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏଠାରେ କ୍ରମାଗତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଏବଂ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? କାହିଁକି କଳା ରଙ୍ଗର…

ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ମା’, ପସନ୍ଦ…

ଇଂଲଣ୍ଡ (ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍): ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ, ବେନ୍ ଡକେଟ୍, ଜୋ ରୁଟ୍, ହ୍ୟାରୀ ବ୍ରୁକ୍ (ଅଧିନାୟକ), ଜୋସ୍ ବଟଲର (ୱିକେଟ୍ କିପର), ସାମ୍ କୁରାନ, ୱିଲ ଜ୍ୟାକ୍ସ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ଲିଆମ୍ ଡସନ୍, ଜୋସ୍ ଟଙ୍ଗ୍, ଆଦିଲ ରସିଦ।

ଭାରତ (ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍): ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଶିବମ ଦୁବେ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ଗୁରନୁର ବ୍ରାର, ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରାହ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା।

You might also like More from author
More Stories

ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? କାହିଁକି କଳା ରଙ୍ଗର…

ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ମା’, ପସନ୍ଦ…

ବୁମରାହଙ୍କ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ,…

ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ମାମଲା: ପୂର୍ବତନ SCERT…

1 of 30,337