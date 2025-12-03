ଫିକା ପଡି଼ଲା ବିରାଟ ଓ ଗାୟକୱାଡ଼ଙ୍କ ଶତକ; ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ହାରିଲା ଭାରତ, ୪ ୱିକେଟରେ ମ୍ଯାଚ ଜିତିଲା ବିପକ୍ଷ ଟିମ୍…

ଦ୍ବିତୀୟ ODIରେ ଭାରତର ପରାଜୟ..

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: କାମ କଲାନି ଭାରତର ବୋଲିଙ୍ଗ। ଦୁଇଟି ଶତକ ପରେ ମଧ୍ୟ ହାରିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ। ବାଜି ମାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ। ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ବାଜି ମାରିଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ଭାରତ ଦ୍ବାରା ଧାର୍ଯ୍ଯ ରନକୁ ୪ ବଲ ବଳକା ଥାଇ ହାସଲ କରିନେଲା। ୧-୧ରେ ସିରିଜ ବରାବର। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଯିଏ ସିରିଜ ସିଏ ହାତେଇବ।

ଭାରତ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ୩ଟି ମ୍ୟାଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ମଧ୍ୟରୁ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ଭାରତ ବାଜି ମାରିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ବିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଜିତିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ୧-୧ରେ ଦୁଇଇ ଦଳ ସିରିଜରେ ବରାବର ରହିଛନ୍ତି। ଶେଷ ମ୍ୟାଚ ଯେଉଁ ଦଳ ଜିତିବ ସେ ହିଁ ସିରିଜ ହାତେଇବ।

ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପ୍ରଥମେ ଟସ ଜିତି ବୋଲିଙ୍ଗ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଟିମ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ। ଭାରତ ତରଫରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ଯଶଶ୍ବୀ ଜୈସ୍ବାଲ ଓପନିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ରୋହିତ ୧୪ ଓ ଜୈଶ୍ବାଲ  ୨୨ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।

ମାତ୍ର ବିରାଟ କୋହଲି ୩ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରିବାକୁ ଆସି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏକ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରୁତୁରାଜ ମଧ୍ୟ ୮୩ ଟି ବଲଲ ଖେଳି ୧୦୫ ରନ ହାସିଲ କରିଥିଲେ। ବାରତ ୫୦ ଓଭରରେ ୫ ଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ୩୫୮ ରନ କରିବାକୁ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

ଅନ୍ୟପଟେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଖେଳାଳି ୪୯ ଓଭର ୨ ବଲରେ ଭାରତ ଦ୍ବାରା ଧାର‌୍ୟ୍ୟ ରନକୁ ହାସିଲ କରିନେଇଥିଲେ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ତରଫରୁ ଏଡେନ ମାକ୍ରମ ସର୍ବାଧିକ ୧୧୦ ରନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ବୋଲିଙ୍ଗ ଫେଲ ମାରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି।

ତେବେ ଆସନ୍ତା ମ୍ୟାଚ ଯିଏ ଜିତିବ ସିଏ ହିଁ ଏ ସିରିଜରେ ବିଜୟ ହେବ। ଦେଖାଯାଉ ଶେଷ ODI ରେ କିଏ ବାଜି ମାରୁଛି।

