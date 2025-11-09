ଓଭର କନଫିଡେନ୍ସ ପାଇଁ ହାରିଲା ଭାରତ; ହାତରୁ ଗଲା ଜିତିବା ମ୍ଯାଚ, ରିଷଭଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ସବୁ ଦୋଷ…

ଜିତିବା ମ୍ଯାଚରେ କିପରି ହାରିଲା ଭାରତ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରିଷଭ ପନ୍ଥଙ୍କ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହାରିଲା ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆହୁରୀ ଅଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ହାତରେ ସମୟ ଓ ୱିକେଟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ରନ କରିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ ରିଷଭ। ଯାହାର ଫଳସ୍ବରୂପ ହାରିଲା ଭାରତ ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଟେଷ୍ଟରେ ଭାରତକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଖରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ କମ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ଦେବାରୁ ଏପରି ହୋଇଛି।

ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ, ଭାରତ ଏ ତରଫରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ପାଇଁ ୪୧୭ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ଯ କରିଥିଲା।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ମାତ୍ର ୫ ୱିକେଟ ହରାଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରି ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଜୋର୍ଡାନ ହାରମାନ ୯୧ ରନର ଏକ ଲମ୍ବା ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଭାରତ ଏ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୩୪ ରନର ଅଗ୍ରଣୀ ପାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୧୨୭ ରନ , ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ହର୍ଷ ଦୁବେଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ମୋଟ ୩୮୨ ରନ କରି ବିପକ୍ଷ ଟିମକୁ ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା ।

ଯାହାକି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳ ସ୍ବରୁପ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତକୁ ହାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଛି।

ଅଧିନାୟକ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା: ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ଦଳ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।

ଭାରତ ଏ ତୃତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ହେବା ଆଗରୁ  ୩୮୨ ରନରେ ଇନିଂସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ସେତେବେଳକୁ ୧୨୭ ରନ ର ଲମ୍ବା ପାଳି ଖେଳି ସାରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେ ଆହୁରୀ ଖେଳି ପାରିଥାନ୍ତେ।

ଭାରତୀୟ ଦଳ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏ ପାଇଁ ସହଜରେ ୪୫୦ କିମ୍ବା ୫୦୦ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି।

ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୩୨ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ୧୨୭ ରନ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।

ଜୁରେଲ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ସେ ମୋଟ ୨୫୯ ରନ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

