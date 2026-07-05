ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଲଗାତାର ହାରିଲା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍, ଭାଗ ଭାଗ ହେଲା ଦଳ
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବଡ଼ ଝଟକା, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ଲଗାତାର ହାରିଲା ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍
Shreyas Iyer: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ୪ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ।
ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଭାରତୀୟ ଦଳର ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଜୟର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ୨୦୨୧ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି ।
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ଦଳ ୧୯୦ ରନ୍ର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା । ୧୯୧ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା, ମାତ୍ର ଜାକବ ବେଥେଲଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୭୬ ରନ୍ର ଦମଦାର ପାଳି ବଳରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସହଜରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ।
ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନାମରେ ଖରାପ ରେକର୍ଡ
ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ନାମରେ ଏଭଳି ଏକ ଅପ୍ରୀତିକର ରେକର୍ଡ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା । ଭାରତ ପାଇଁ ୩ ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେୟସ ପ୍ରଥମ ଅଧିନାୟକ, ଯାହାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦଳ ପ୍ରଥମ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇନାହିଁ । ତେବେ କହିରଖୁଛୁ ଯେ, ଚେଷ୍ଟର-ଲି-ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ଟି ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଇଥିଲା ।
ଭାରତ ଉପରେ ସିରିଜ୍ ହାରିବାର ବିପଦ
ଟି-୨୦ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଥିବା ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଖୁବ୍ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଛି । ଆୟରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ କ୍ଲିନ୍ ସ୍ୱିପ୍ ର ସାମ୍ନା କରିସାରିଛି । ଏବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍ ହାତଛଡ଼ା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି ।
ଯଦି ଭାରତକୁ ଏହି ସିରିଜ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ବାକି ଥିବା ତିନୋଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଦଳର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ ବେଶ୍ କଷ୍ଟକର ମନେହେଉଛି । ସିରିଜ୍ର ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆସନ୍ତା ୭ ଜୁଲାଇରେ ନଟିଂହାମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ ।