ଆଡିଲେଡ୍ ରେ ୧୭ ବର୍ଷ ପରେ ହାରିଲା ଭାରତ, ODI ସିରିଜ୍ ହାତେଇ ନେଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ, ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା ରୋହିତ-ଆୟରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ

ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ODI ସିରିଜ୍ ହାରିଲେ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ ଏବଂ କୁପର କନୋଲିଙ୍କ ଦୃଢ଼ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଆଡିଲେଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭାରତକୁ ଦୁଇ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

ଏହା ସହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ୨-୦ ରେ ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୫୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୬୪ ରନ କରିଥିଲା।

ଜବାବରେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨୨ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଆଠ ୱିକେଟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା। ୧୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତ ଆଡିଲେଡରେ ଏକ ଦିନିକିଆ ହାରିଛି।

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଡେବ୍ୟୁ ଭଲ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସିରିଜ ହାରିଲେ। ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ୨୬୪ ରନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା (୭୩) ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (୬୧)ଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିଫଳ କରିଥିଲେ।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ଥିଲା: 

୨୬୫ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୧୧ ରନ ଏବଂ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ୨୮ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଅନଭିଜ୍ଞ ମଧ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ନମ୍ବର ମ୍ୟାଟ୍ ସର୍ଟ, ମ୍ୟାଟ୍ ରେନଶା (୩୦ ବଲରୁ ୩୦ ରନ)ଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୫୫ ରନ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ସମସ୍ୟାରୁ ବାହାର କରିଥିଲେ।

ତଥାପି, ଆଉ ଏକ ମୋଡ଼ ଆସିଲା। ରେନଶଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଆଲେକ୍ସ କେରି ମଧ୍ୟ ମାତ୍ର ନଅ ରନ୍ କରି ବିଦାୟ ନେଲେ। କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ୧୩୨ ରନ୍ ରେ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା।

ଭାରତ ପୁନରାଗମନ କରିବ ବୋଲି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କୁପର କନୋଲି ସେମାନଙ୍କ ଆଶାକୁ ବିଫଳ କରିଦେଲେ। ସର୍ଟ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ODI ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କଲେ। ସେ ୭୮ ବଲ୍ ରୁ ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଦୁଇଟି ଛକା ସହିତ ୭୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ସର୍ଟଙ୍କ ଆଉଟ୍ ପରେ ଭାରତର ଆଶା ପୁନର୍ଜୀବିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମିଚେଲ ଓୱେନ୍ ପ୍ରତିଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଓୱେନ୍ ମାତ୍ର ୨୩ ବଲ୍ ରୁ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ତିନୋଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୩୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

କୁପର୍ କନୋଲି ୫୩ ବଲ୍ ରୁ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ ୬୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଅପରାଜିତ ଫେରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

ରୋହିତ ଏବଂ ଆୟରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବ୍ୟର୍ଥ ଗଲା:

ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ୯୭ ବଲ୍ ରୁ ୭୩ ରନ୍, ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ୭୭ ବଲ୍ ରୁ ୬୧ ରନ୍ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ୪୧ ବଲ୍ ରୁ ୪୪ ରନ୍ ଭାରତକୁ ୫୦ ଓଭରରେ ୯ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୬୪ ରନ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା।

ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ ପରେ ଫେରିଥିବା ଲେଗ୍-ସ୍ପିନର ଆଡାମ ଜାମ୍ପା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଇଁ ୬୦ ରନ୍ ଦେଇ ୪ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।

ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ, ୩୯ ରନ୍ ରେ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ବିରାଟ କୋହଲି (୦)ଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ।

