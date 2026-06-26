ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠାରୁ ପ୍ରଥମ ଥର ହାରିଲା ଭାରତ, ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ବି ହାତରୁ ଗଲା, ଲଜ୍ଜାଜନକ ପରାଜୟର ୫ଟି ବଡ଼ କାରଣ
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଆରମ୍ଭ। ୧୭ ବର୍ଷର ଆଧିପତ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗୋଟିଏ ପଟେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠିଆ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଅଣ୍ଡରଡଗ୍ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଦଳ; ତା’ପରେ ଏପରି ଏକ ଫଳାଫଳ ଆସିଲା ଯାହା କୌଣସି ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଆଶା କରି ନଥିବେ।
ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଏହା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଭାରତ ଉପରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ।
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିଜୟର ନାୟକ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିନାୟକ ଲୋର୍କାନ ଟକର ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବୋଲରମାନେ। ମାଥ୍ୟୁ ହାଲାର୍ଡ ଏବଂ ଜୟ ମୁନ୍ଦ୍ରା ଉଭୟ ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିଲେ।
ଭାରତୀୟ ଲାଇନଅପ୍ର ଅଧା ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନେ ଆଉ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ; ଯଦିଓ ଭାରତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ସିରିଜ୍ ୧-୧ ଡ୍ରରେ ଶେଷ ହେବ।
ଭାରତ ପରାଜୟର ୫ଟି ପ୍ରମୁଖ କାରଣ:
ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଯେ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଟି-୨୦ ଦଳ ଭାରତ କିପରି ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଦଳଠାରୁ ହାରିଗଲା। ୧୮୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବଳ ୧୪୮ ରନରେ କିପରି ପତନ ଘଟିଥିଲା?
ଭାରତ ପରାଜୟର ପ୍ରଥମ କାରଣ:
ଭାରତର ପରାଜୟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ବେଲଫାଷ୍ଟ ପିଚ୍, ଯାହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ସମୟରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ପୃଷ୍ଠ ଗ୍ରୀପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା; ପିଚ୍ କରିବା ସମୟରେ ବଲ ଲାଗି ରହିବ, ଏହାକୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଉପରେ ସଫା ଭାବରେ ଆସିବାରୁ ବାଧା ଦେବ ଏବଂ ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ନିଜକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଲେ।
ଭାରତର ପରାଜୟର ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ:
ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ଖେଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଇଶାନ କିଶାନ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ସଟ୍ ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହେଲେ।
ଭାରତର ପରାଜୟର ତୃତୀୟ କାରଣ:
ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବୋଲରମାନେ ପିଚ୍ କୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି, ଡେବ୍ୟୁ କରୁଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜୟ ମୁନ୍ଦ୍ରା ଏବଂ ମାଥ୍ୟୁ ହାଲାର୍ଡ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ; ହାଲାର୍ଡ ଦୁଇଟି ଏବଂ ମୁନ୍ଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ହମ୍ଫ୍ରିସ୍ ୩୮ ରନ ଦେଇ ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଭାରତର ପରାଜୟର ଚତୁର୍ଥ କାରଣ:
ଭାରତର ବୋଲିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା। ବିଶେଷକରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସ୍କୋର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ; ସେ ମାତ୍ର ଚାରି ଓଭରରେ ୫୭ ରନ ଦେଇଥିଲେ। ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ୧୯ ରନ ଦେଇଥିଲେ।
ଭାରତର ପରାଜୟର ପଞ୍ଚମ କାରଣ:
ଭାରତର ଫିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିଲା। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୋଟ ତିନୋଟି କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କ୍ୟାଚ୍ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଏହି ସୁଯୋଗ ଗ୍ୟାରେଥ୍ ଡେଲାନି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଡେଲାନିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରନ୍ ଥିବା ସମୟରେ ଜୀବନଦାନ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେ ୩୨ ବଲ୍ ରୁ ୪୯ ରନ୍ କରିଥିଲେ।