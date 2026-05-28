ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅନୁସାରେ ବାଛିପାରିବେ ପେଟ୍ରୋଲ୍, ବଦଳିବ ତେଲ ଭରିବାର ନିୟମ

ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଅନୁସାରେ ବାଛିପାରିବେ ପେଟ୍ରୋଲ୍

By Jyotirmayee Das

Green Fuel Push: ଭାରତରେ ଖୁବ୍‌ଶୀଘ୍ର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବାଛିବାର ବିକଳ୍ପ ମିଳିପାରେ। ସରକାର ବଜାରକୁ E20, E22, E25 ଏବଂ E30 ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଇଥାନଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଦେଶର ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଇନ୍ଧନକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ।

ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ସରକାର ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ଯଥା- ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ୍ କର୍ପୋରେସନ୍ (IOC), ଭାରତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ (BPCL) ଏବଂ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ (HPCL) ସହିତ ଘରୋଇ ସେକ୍ଟରର ଜିଓ-ବିପି ମୋବିଲିଟି, ନାୟରା ଏନର୍ଜି ଏବଂ ସେଲ୍‌ (Shell) କୁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ହେବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେବଲିଂ

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

CBIର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ବୋହୁକୁ…

ବାଘ ନୁହେଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କର ଜାତୀୟ ପଶୁ, ବକ୍ରି…

ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ଇନ୍ଧନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିବ। ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଡିସପେନ୍ସର ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖାଯିବ ଯେ ସେହି ପେଟ୍ରୋଲରେ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଇଥାନଲ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ପୃଥକ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ କ୍ୱାଲିଟି ମନିଟରିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯିବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ E20 ପେଟ୍ରୋଲ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଇଥାନଲ୍ ଶିଳ୍ପ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ୨୦ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ମିଶ୍ରଣ ପାଇଁ ଦାବି କରିଆସୁଥିଲା। ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଭାରତରେ ଏବେ ଆବଶ୍ୟକତାଠାରୁ ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏହି ନୂଆ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ଆଣିବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ

ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ତୈଳ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଦେଶ ଏବଂ ଏହା ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ। ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦରରେ ଅସ୍ଥିରତା ମଧ୍ୟରେ ସରକାର ଇଥାନଲ୍‌କୁ ଏକ ବଡ଼ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି।

ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୪ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨୦୨୬ ମଧ୍ୟରେ ଇଥାନଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡିଂ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୧.୭ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ କାର୍ବନ ନିର୍ଗମନ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି।

ମାଇଲେଜ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି

ଅଧିକ ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଗାଡ଼ିର ମାଇଲେଜ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ, ସେ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛିଟା ଚିନ୍ତା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, E20 ଭଳି ଇନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ପିକଅପ୍ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍‌ରେ ବିଶେଷ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନାହିଁ। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ରାଜିଲ୍ ଭଳି ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଏଥାନଲ୍ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ସହଜରେ ବାଛିପାରିବେ।

You might also like More from author
More Stories

CBIର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ବୋହୁକୁ…

ବାଘ ନୁହେଁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କର ଜାତୀୟ ପଶୁ, ବକ୍ରି…

CM ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ଏବେ ଆଗାମୀ…

ସନ୍ତାନଙ୍କ ନାଁରେ ଆଜି ହିଁ ନିବେଷ କରନ୍ତୁ ଏହି…

1 of 15,320